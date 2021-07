Stefania Orlando sogna una famiglia con Simone: "Avvieremo le pratiche di affido"

Il Grande Fratello Vip l'ha aiutata a rimettersi in gioco, professionalmente ma anche come persona, e a scoprire lati di sé sopiti o addirittura sconosciuti, come il desiderio di prendersi cura di qualcuno. Stefania Orlando, 54 anni, non ha figli e per la prima volta nella sua vita vorrebbe sentirsi mamma.

Lei e il marito Simone Gianlorenzi sognano una famiglia: "Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia - rivela la showgirl a Oggi - Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi". E' stato nella Casa di Cinecittà, infatti, che è nato questo forte impulso: "Il bisogno di prendermi cura degli altri - spiega ancora - Di rappresentare questo punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo".

Il 'no' al Gf Vip come opinionista

E' una Stefania Orlando nuova quella uscita dal reality di Canale 5 ed è questo uno dei motivi che l'ha portata a rifiutare l'offerta di tornare nel programma come opinionista: "Ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa". Una pausa che si chiama Rai. La showgirl a settembre torna nell'azienda che l'ha vista crescere e sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show: "Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro".

L'anniversario di matrimonio

Proprio oggi Stefania Orlando festeggia 2 anni di matrimonio con Simone Gianlorenzi, al quale dedica un bellissimo post su Instagram, dove condivide una foto di quel giorno indimenticabile: "Eccoci qui, era il 1 luglio 2019, il giorno del nostro matrimonio con la piccola Margot, con lei, che amiamo immensamente, siamo una famiglia. Oggi festeggiamo il secondo anniversario, siamo più uniti che mai, più innamorati che mai, siamo complici, amici, amanti, confidenti da più di 13 anni, e nulla è modificato, siamo rimasti gli stessi - si legge - Come disse Charles Bukowski: 'il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme, mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini', io quel qualcuno l'ho trovato, che fortuna quel giorno che ti ho incontrato. Auguri cuore mio, sei la mia vita".