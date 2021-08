"Che delusione Stefania Orlando, non ha voluto incontrarmi": lei replica, il marito interviene

In queste ore Stefania Orlando si è ritrovata al centro di una discussione scatenata da una sua fan che, su Twitter, ha raccontato la delusione per essersi sentita rifiutata dalla sua ‘beniamina’. La donna ha spiegato di aver cercato di mettersi in contatto con lei per salutarla durante il suo soggiorno in Puglia, possibilità che le sarebbe stata negata dalla showgirl. Rispondendo alle accuse, Orlando ha così motivato il mancato incontro, dettato dall’esigenza di ritagliarsi del tempo per sé e per il marito durante le vacanze.

La lite tra Stefania Orlando e una fan

"Una decina di giorni fa ero certa al 100% di non poter essere presente al raduno per motivi lavorativi essendo lunedì, così vedendo che Stefania è in Puglia nello stesso mio posto ho provato a raggiungerla per messaggio, eravamo in 4 a volerla vedere non solo io", ha scritto l’utente su Twitter per motivare il risentimento verso Stefania Orlando che non ha avuto modo di incontrare: "Ci sono rimasta male ma ci poteva stare, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli. Mi sarei aspettata un saluto brevissimo ma posso comprendere […] Mi dispiace molto di questa situazione perché io ho amato Stefania dall’inizio del GF e l’ho sempre sostenuta. Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro".

Il racconto così esposto ha suscitato la replica della diretta interessata: "Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stron*a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!", ha twittato. E ancora: "Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro” questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa? Se ho sempre ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti!!".

Nella questione è intervenuto anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania che alla donna ha risposto direttamente per allontanare qualsiasi insinuazione sul presunto snobismo della moglie: "Mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace".

Diversi i follower che hanno difeso la coppia, compresa nel suo bisogno di stacco dal clamore mediatico almeno per qualche giorno.

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! pic.twitter.com/6km9mfC4LB — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 10, 2021