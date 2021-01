GF Vip, la telefonata tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi: “Ha pianto per Andrea Roncato”

Le dichiarazioni su Stefania Orlando stanno costando molto ad Andrea Roncato, travolto da una valanga di offese e insulti da parte di chi sta prendendo le difese della sua ex moglie, oggi concorrente tra le più amate del GF Vip. Ospite del programma ‘Live – Non è la d’Urso’, Eleonora Giorgi ha raccontato di aver sentito telefonicamente l’attore che le ha confidato quanto questa situazione lo stia amareggiando: “È veramente sconvolto, io credo che le conseguenze di tutti questi confusi, diversi messaggi, sia stata una valanga di hater e non credo che Andrea sia abituato ai social. È proprio flippato, è disperato, si è pentito”, le parole dell’amica di Roncato.

Sulla questione è intervenuto Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, che ha riferito il contenuto della telefonata intercorsa con la moglie particolarmente turbata dall’accaduto.

La telefonata tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi su Andrea Roncato

Simone Gianlorenzi ha avuto modo di sentire per telefono Stefania Orlando dopo l’ufficializzazione del prolungamento del GF Vip fino a fine febbraio: “Posso dire tranquillamente tutto quello che mi ha detto. Mi ha detto che è molto stanca”, ha riferito il musicista a Barbara d’Urso. Poi il discorso è andato su Andrea Roncato: “Relativamente alla storia di Andrea, mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto molto'. Io le ho detto: ‘Amore, sappi che molta gente è dalla tua parte e Andrea, in questo momento, è pesantemente attaccato sui social'. E lei si è messa a piangere e ha detto: ‘Mi dispiace tanto per Andrea'. Queste sono parole sincere, dette tra me e lei e uno degli autori che ovviamente ascoltava la telefonata, quindi non mi sto inventando nulla”.

(Di seguito le parole di Simone Gianlorenzi sulla telefonata con Stefania Orlando)

Cos’ha detto Andrea Roncato su Stefania Orlando

Andrea Roncato su Stefania Orlando sono stati sposati per due anni. In un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso, poi mostrata alla gieffina, Roncato ha dichiarato che sarebbe stata Stefania a lasciarlo per un altro uomo. Inoltre, ha aggiunto che Orlando arriverebbe a dichiarare che la sua attuale moglie, Nicole Moscariello, farebbe di tutto per tenerli lontani. Queste dichiarazioni hanno ferito molto la concorrente che, dopo la diretta del GF Vip, ha anche minacciato di lasciare la Casa perché in crisi per le affermazioni dell’ex marito.