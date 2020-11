Stefania Orlando è tra le protagoniste di un’edizione del Grande Fratello Vip movimentata da un cast numerosissimo che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino a febbraio 2021. Durante l’esperienza televisiva la showgirl sta avendo modo di far emergere la sua personalità e un carattere forte che spesso la porta ad avere confronti anche molto accesi con i compagni di avventura. L’ultimo in ordine di tempo quello con Patrizia De Blanck, sfociato nelle lacrime per l’aggressione verbale della contessa. Tra i tanti che sui social hanno preso le difese di Stefania anche dal marito Simone Gianlorenzi che ha ritwittato il commento di un utente critico nei confronti di un attacco tanto duro. Un piccolo ma significativo gesto quello del chitarrista che dà l’idea di quanto sostenga e segua a distanza la sua compagna di vita in questa avventura.

Chi è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando

Ma chi è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando? Musicista, chitarrista per la precisione, ha collaborato con molti artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi. I due si sono sposati nel 2019 dopo undici anni d’amore e non hanno figli. Di lui, conosciuto quando si esibiva con la sua band, 'Gli Orlandi furiosi', Stefania Orlando ha parlato nella casa del GF Vip: “Lui era il chitarrista - ha raccontato - Avevo chiesto al mio ex marito, Andrea (Roncato, ndr), se conosceva una band a Roma e mi ha presentato loro. Io allora avevo un'altra storia e anche Simone. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi dopo un anno, quando mi ero lasciata, una notte sogno di fare l'amore con lui. Mi sveglio e gli mando un messaggio e lui mi risponde che lo sognava da tempo a occhi aperti”.

La storia d’amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Così è nato il loro amore, coronato a luglio 2019 con il matrimonio. Qualche tempo fa, la showgirl aveva raccontato che avrebbe voluto farla finita dopo la morte dell'amica e che fu proprio Simone a salvarla. "Dopo la perdita della mia migliore amica, non vedevo più luce - aveva dichiarato a Chi - Ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili, tanto che gli stessi dottori, a un certo punto, ironizzavano sulla mia patologia da trauma. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana. Improvvisamente capii che non avevo nulla. E Simone, anche nei momenti peggiori, c'è sempre stato. Quando nessuno, mi creda, l'avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui, con tutta la sensibilità del mondo, non mi ha mai giudicata, anzi: mi ha sempre sostenuta. È un uomo d'oro, speciale. Mi ha salvato la vita e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni”.

Il matrimonio con Andrea Roncato

Prima di Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando è stata sposata ad Andrea Roncato per due anni, dal 1997 al 1999. Oggi entrambi hanno voltato pagina e sono felicemente sposati (l’attore con Nicole Moscariello, con la quale è convolato a nozze nel 2017). “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido”, ha spiegato in di recente la conduttrice riferendosi ai freddissimi rapporti con l’ex marito, a suo dire, segnati dalla gelosia della sua nuova consorte.