Stefania Orlando, il messaggio ambiguo sui social: è per l'ex marito?

Sono passati sette mesi dalla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando ha fatto sapere di aver definitivamente voltato pagina. Nessun nuovo amore ha ancora bussato alla porta, ma se dovesse arrivare la conduttrice è pronta ad accoglierlo. Proprio stamattina, però, ha condiviso tra le storie Instagram la parte di una canzone di Madame che potrebbe essere dedicata all'ex marito.

"Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio, il cuore va tenuto dentro al petto per poter ancora respirare - si legge - L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve, e io che l'ho provato ad ogni tocco tuo posso dire che a me è rimasto il bene, a te il male". La canzone è "Il bene nel male", con cui Madame ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo, e parla di una storia d'amore finita.

Un momento di nostalgia? Dopo una relazione durata 15 anni, di cui 3 di matrimonio, sarebbe normalissimo anche se Stefania Orlando ha confermato proprio pochi giorni fa, a Verissimo, di aver superato la fine della loro storia e di conservare solo i momenti belli. Il bene, appunto.

La storia pubblicata da Stefania Orlando