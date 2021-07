Stefania Orlando verso la visita al seno: "Ho paura ma devo, pensatemi"

Stefania Orlando, forte della nuova popolarità che sta vivendo dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, lancia un invito a tutti in tema di prevenzione. Lo fa proprio nella giornata in cui lei stessa si recherà in una clinica romana per sottoporsi ad una visita di controllo al seno. "Oggi è lunedì, un giorno che ci sta un po' antipatico", esordisce questa mattina la conduttrice tra le Instagram Stories, "Oggi io ho lo screening mammario, ho le visite che faccio ogni anno per la prevenzione, ho sempre un po' paura, lo ammetto ma bisogna farle. Pensatemi intanto e fatelo anche voi se siete nell'età giusta per farlo, altrimenti non fa mai male".

Così Stefania, 649mila follower su Ig, prova ad utilizzare i suoi canali a scopo benefico. Il successo seguito alla sua partecipazione nel reality show di Canale 5 l'ha resa un punto di riferimento per il pubblico e, al tempo stesso, le ha dato nuova fiducia in se stessa. Proprio qualche giorno fa, infatti, ha confidato per la prima volta il desiderio di maternità, giunto a due anni dal matrimonio col compagno, il chitarrista Simone Gianlorenzi. "Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno", ha dichiarato. Ed anche il versante professionale prosegue a gonfie vele: a settembre torna infatti nell'azienda che l'ha vista crescere e sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. "Per me la Rai è come una seconda casa - ha spiegato - una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro".