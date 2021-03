Stefania Orlando chiude definitivamente con Roncato: "Non voglio essere ingombrante"

A Live non è la D'Urso Stefania Orlando con il marito è tornata a parlare dell'ex marito. Già all'interno della casa la gieffina aveva potuto leggere e sentire quello che Roncato aveva dichiarato ospite di Barbara. "Dopo quello che ho sentito e letto non farò mai più il suo nome" ha dichiarato Orlando.

Stefania Orlando chiude definitivamente con Andrea Roncato

Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perchè erano quattro mesi che ero dentro la Casa. Sono frasi che si commentano da sole, sono stupita. L'Andrea che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito della questione. Non credevo che potesse arrivare a rilasciare certe dichiarazioni piene di astio e livore. Credo sia arrivato il momento di dare un taglio al passato, non credo che lo nominerò mai più. non ne vale la pena.

Barbara D'Urso ha poi chiesto a Stefania se fosse vero che la moglie di Roncato sia gelosa di lei: "Io non ho mai detto che lei è gelosa, lui lo disse a me. Sono problemi loro, non ne proprio più sapere. Diamo questo taglio al passato, è talmente triste quello che ho letto, io non farò mai più il suo nome".

La conduttrice poi ha chiesto a Stefania e al marito se pensano di poter riavvicinarsi a Andrea, ma la risposta di Stefania è stata durissima: "Non vorrei continuare ad essere ingombrante".

Stefania Orlando e il fratello Gianni

Stefania ha anche lanciato un messaggio al fratello, che ospite da Barbara aveva dichiarato di avere un brutto rapporto con la sorella: "Gianni, io ti voglio bene. Dobbiamo metterci d'impegno e vedrai che riusciremo a recuperare il nostro rapporto. Ti voglio bene".