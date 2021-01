Roncato e il matrimonio con Stefania Orlando: "Lei aveva un altro, ecco perché mi lasciò"

L'attore, ospite di Live non è la D'Urso, ha parlato della sua ex moglie Stefania Orlando

"Stefania mi lasciò ma perché aveva un altro" così Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha rotto il silenzio sulla loro relazione ospite a Live non è la D'Urso.

Orlando e Roncato sono stati sposati per due anni entrambi, adesso, sono felicemente legati con altre persone. Roncato ha parlato della sua ex, la relazione risale a 23 anni fa, dopo che "Chi" ha pubblicato alcune dichiarazioni di Stefania: "Dopo esserci lasciati abbiamo avuto un bel rapporto poi però non ci siamo più parlati, forse perché la sua attuale compagna non ama le famiglie allargate".

Andrea ha smentito tale affermazione spiegando che la moglie non è gelosa di Stefania, anzi neanche pensa a lei "Io sono sempre stato molto accondiscendente con lei poi 10 anni fa ho trovato ciò che volevo nella vita. Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così avevo molte ragazze e non ci ho pensato anche se soffrivo. Forse ho sbagliato io con lei, ma sono felice che ognuno di noi sia felice adesso".

"So che dopo aver lasciato la casa dove vivevamo è andata a vivere con questa persona, non so altro".