Stefania Orlando si separa dal marito: "Inevitabile prendere direzioni diverse"

Da mesi non si vedevano più insieme, negli ultimi giorni le voci di una crisi nera, adesso l'ufficialità. Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si separano. Ad annunciarlo è la showgirl su Instagram: "Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse".

Nessuna parola sulle motivazioni che li hanno portati a prendere questa difficile decisione e su cui chiedono a tutti di rispettare la loro privacy: "Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme - conclude -, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l'augurio reciproco di essere felici". Lo stesso post è stato ricondiviso anche da Simone Gianlorenzi tra le sue storie Instagram.

Un grande amore durato 15 anni

Finisce così un grande amore durato 15 anni. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono fidanzati nel 2008. Lui, musicista, era il chitarrista della sua band (gli Orlando furiosi) e si sono innamorati dopo un lungo corteggiamento. A luglio del 2019 il matrimonio, sulla spiaggia di Maccarese, dopo 11 anni di convivenza. Lo scorso novembre la showgirl aveva parlato per la prima volta di una crisi di coppia, attraversata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile - aveva spiegato -. Simone è stato un angelo. E' stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull'acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma il merito è tutto di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso". Oggi l'addio.

Il post pubblicato da Stefania Orlando su Instagram