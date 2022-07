Stefania Orlando si sfoga dopo lo stop dai social: "Troppe polemiche, volevo assaporare la vita"

"Volevo prendere una sana boccata di vita". Con queste parole Stefania Orlando è tornata online dopo qualche giorno di stop dai social media. La conduttrice, showgirl e cantante di cinquatacinque anni si era, infatti, presa una pausa dalle solite stories, post e reel con cui aggiornava costantemente i suoi fan sulla sua vita privata. Dopo il silenzio, che non era passato inosservato dai followers dell'ex concorrente del GF Vip, Stefania è tornata sui social per dire a tutti come sta e tranquillizzare i suoi fan. La Orlando, infatti, ha annunciato il suo ritorno (momentaneo) sui social nelle sue stories instagram e ne ha approfittato per lasciarsi andare a un lungo sfogo dove ha parlato dei rischi dei social media, delle continue polemiche e di come la vita vera è al di fuori dello schermo di uno smartphone. La conduttrice del nuovo programma di RealTime con Tommaso Zorzi, Questa è casa mia, ha dichiarato di voler stare lontana dai continui e futili litigi che animano i social e di volere "assaporare la vita senza la frenesia di dover immortalare ogni momento". Stefania ha anche annunciato che questa sua pasua social non sarà definitiva e che presto o tardi tornerà a condividere la sua quotidianità con tutti.

Lo sfogo di Stefania Orlando

"Grazie a tutte/i per l'interesse che dimostrate nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto. Sto bene grazie, tutto è a posto e niente è in ordine. Mi sono solo presa un po' di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante. Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto all'argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa. Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell'evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante! Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il temo di prendere una sana boccata di vita".

Quello di Stefania è un duro sfogo su un tema molto attuale