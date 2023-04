Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati

La loro storia d'amore era diventata di dominio pubblico grazie al Grande Fratello. In molti si appassionarono alla relazione tra Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista, e Stefania Pezzopane che nel 2018, anno in cui il rality era condotto da Barbara D'Urso, era senatrice della Repubblica durante il governo Letta.

Oggi come un fulmine a ciel sereno l'ex senatrice e deputata ha reso noto sui social che la relazione con Simone, dopo nove anni, è giunta al termine. Una lunga riflessione nella quale spiega come i due abbiano "maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia". Un messaggio, o meglio un comunicato, di coppia che possiamo trovare condiviso anche da Simone sul suo profilo Instagram.

Simone e Stefania si sono lasciati: i motivi

L'ultima foto insieme risale al giorno di San Valentino: sorridenti e felici condividono una cena a base di pizza a forma di cuore. Come affermano entrambi si "sono amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi".

Hanno condiviso momenti belli e difficili, ma li hanno superati con coraggio e hanno impiegato un "impegno sovrumano per difendere la nostra storia. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali".

Stefania e Simone spiegano di aver aver "subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone".

Inevitabilmente le difficoltà li hanno cambiati, come sono cambiate le esigenze e le "aspettative di futuro" e con "coraggio e senza ipocrisie" hanno preso insieme la scelta di separarsi "restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi". Entrambi hanno dei figli nati da precedenti matrimoni: Stefania è madre di Caterina, mentre Simone di Loris.

"Noi vi siamo grati per l’amicizia e l’affetto che ci avete dato in questi 9 anni - concludono i due -. Siete stati preziosi. Magari potete volerci bene anche ora che io e Simone non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso. Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme".

La storia d'amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta e l'ombra nera del Gf Vip

Stavano insieme da quattro anni quando Simone ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 e Stefania gli aveva dato un unico consiglio: "Stai attento alle trappole". Il disappunto per come la loro storia è stata "usata" lo raccontò Pezzopane in un'intervista al settimanale Oggi in cui usò parole pesanti contro il Grande Fratello: "Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno".

Dopo un mese dall'ingresso di Simone nella casa più spiata d'Italia, e nonostante avesse detto che non sarebbe mai andata in studio, Pezzopane decise di fare una sorpresa al compagno. Le critiche e le polemiche, scaturite anche dalla differenza d'età tra i due (24 anni), in soli 30 giorni furono moltissime e Stefania volle tranquillizzare il Coccia: "Avevamo deciso che io non sarei potuta venire, ma ho preso un’altra decisione. È un mese che non ci vediamo e non ci sentiamo. Ho seguito tutto e sono sempre con il batticuore perché il tuo ingresso nella casa ha scatenato cattiverie, cadute di stile, bugie, menzogne. Non so quante donne hanno avuto l’occasione di trovare, come me, un uomo semplice, diverso. Ho scelto un uomo diverso da me, ma non per questo amore non merita attenzione e rispetto. Continuo ad amarti, anche tua madre e Loris".