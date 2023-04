Stefania Pezzopane in tv distrutta dal dolore: "Ecco perché è finito l'amore con Simone"

Quando Stefania Pezzopane, 63 anni, entra in studio, a Domenica In, è già in lacrime. Da un paio di settimane si è conclusa la sua storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta, 39, ex spogliarellista a cui la ex deputata era legata dal 2014. Ventiquattro gli anni di differenza tra loro, che da sempre hanno attirato critiche e giudizi, ma che non hanno mai rappresentato un problema. Oggi però la storia è giunta ai titoli di coda.

La fine dell'amore sarebbe arrivata di comune accordo. E Stefania ne spiega per la prima volta i motivi in tv, senza riuscire a trattenere le lacrime per tutta la durata dell'intervista. "La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell'ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco", sostiene. E ancora: "Siccome l'amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e, piano piano, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, e non farlo consumare. Non dovevamo far consumare una bellezza che avevamo sempre protetto dalle ostilità".

Le "ostilità" sono le polemiche scoppiate in questi anni. Stefania ancora soffre ricordando le critiche ricevute nel tempo, "un meccanismo infernale", dice oggi. "Mi dicevano che ero rimbambita, che ero impazzita, che lui stava con me per i soldi. Ma erano tutte cose stupide. Avevano l'arroganza di sapere perché stavamo insieme". Alla coppia sono arrivate persino minacce di morte, "ma noi ci amavamo solo", insiste Stefania con gli occhi sempre bagnati dal pianto, "non facevamo nulla che togliesse ad altri, facevamo la vita che fanno tutti gli innamorati".

Un amore che ha dovuto combattere contro il pregiudizio. Ma due persone così diverse, come si sono incastrate in questo modo così totalizzante? Incalzata da Mara Venier, Stefania ricorda il primo incontro avvenuto in un bar, quando si sono scambiati i numeri di telefono. "Ci siamo innamorati delle nostre differenze, delle nostre emozioni segrete. Io della sua energia, lui della mia saggezza. Abbiamo vissuto situazioni di passione, emozione, divertimento. Ho esplorato cose che per me erano sconosciute, la sua vita, i suoi tatuaggi, che all'inizio non riuscivo a comprendere. Così come lui all'inizio non capiva il mio impegno h24 per gli altri. Poi ci siamo compensati". "Nessuno ti toglierà l'amore che hai vissuto", la conforta Mara prima di congedarla dallo studio.