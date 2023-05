Stefania Pezzopane: "Io e Simone ci siamo rivisti, non so cosa può accadere"

Voltare pagina è difficile per Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, per non dire impossibile. Nove anni d'amore e di vita vissuta insieme non si dimenticano e guardare avanti, ognuno per la sua strada, può far vacillare. Nonostante la decisione di dirsi addio è stata ben ponderata e non intendono tornare indietro - almeno per il momento - i due continuano a coltivare il loro rapporto, anche se ha preso una piega diversa.

La deputata del Pd ne parla apertamente con Fanpage: "Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d'accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata - racconta - c'era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all'Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene". Un primo passo per tornare insieme? Per adesso no, ma sul futuro nessuna porta viene chiusa: "Tra noi non c'è astio, non ci sono rivendicazioni, non abbiamo nulla da rimproverarci - continua l'ex senatrice - Quando ci vediamo c'è serenità, siamo felici, abbiamo sempre tante cose da dirci, da raccontarci. Non so dire adesso cosa può accadere. Al momento viviamo ognuno per proprio conto, alla ricerca di un nuovo equilibrio, però ci fa piacere stare insieme, come domenica ci ha fatto piacere rivederci. Approfitto di questa intervista per dire grazie, grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che non hanno visto né il toyboy, né la rimbambita ma due che si amavano".

Nessun ritorno di fiamma, quindi, i problemi che li hanno portati a prendere strade diverse sono ben chiari: "Ci siamo accorti che nel tempo le cose stavano cambiando. A causa di queste pressioni interne ed esterne, ho dovuto lavorare il doppio, uscivo di casa alle otto e rientravo a mezzanotte, sacrificando mia figlia, mia madre e Simone, con cui a volte ci sentivamo solo per telefono - spiega Stefania ancora Pezzopane. Lui che lavorava con le discoteche, le palestre, le serate, con il lockdown ha dovuto reinventarsi. C'era sempre meno tempo e sempre più preoccupazione per i rispettivi ruoli, famiglie, figli. In più, mia madre è in ospedale da mesi, con me che faccio avanti e indietro tutti i giorni. Ci siamo accorti che stava cambiando qualcosa e abbiamo voluto salvare il rapporto, lasciandoci con amore".

La foto pubblicata da Simone Coccia Colaiuta