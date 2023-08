Stefania Pezzopane e Simone Coccia in vacanza dopo il ritorno di fiamma: le foto (con frecciata agli hater)

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta stanno vivendo una nuova fase della loro storia d'amore. Fidanzati da nove anni, i due si erano lasciati qualche mese fa ammettendo la sofferenza per una decisione presa di comune accordo e che adesso, con grande sorpresa dei follower, è stata stravolta da quella di tornare insieme. "Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio" avevano scritto a corredo dell'ultima foto di coppia che ufficializzava il ritorno di fiamma.

E proprio nel pieno dell'entusiasmo di ritrovarsi, Pezzopane e Coccia Colaiuta sono partiti in vacanza. Barcellona è la città scelta per fare da sfondo a un nuovo inizio della coppia che nemmeno stavolta attribuisce importanza alle considerazioni degli hater, purtroppo sempre pronti a criticare la loro storia d'amore proprio come accaduto in passato. E così, insieme all'ex fidanzato, la ex deputata del Pd si mostra sorridente, per ribadire la serenità sentimentale ritrovata, ma anche per lanciare un sottile, ma ben assestato colpo agli hater da sempre ostili nei loro confronti. "Rivedere Barcellona.Ritrovarci gioiosi con Simone" scrive Pezzopane che per la foto ha scelto uno sfondo tutt'altro che casuale. "Ed ecco la tigre... con i leoni veri, non quelli da tastiera" aggiunge infatti allo scatto che mostra alle spalle la statua di un grande leone. Riferimento nemmeno troppo velato ai giudizi impietosi spesso ricevuti per la sua storia con Simone, più piccolo di lei di oltre vent'anni.