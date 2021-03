Le confidenze di Stefania Sandrelli: "Le pratiche amorose? Sono ancora arzilla"

Stefania Sandrelli parla del suo film di Pupi Avati con Renato Pozzetto, della sua carriera e della sua vita privata. Lo fa nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui si lascia andare a confidenze a tutto tondo anche a proposito dell'amore, che da sempre è il suo centro.

Stefania Sandrelli: "In amore sono ancora arzilla"

Sposata dal 1983 con Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore, Stefania sottolinea come la vita di coppia sia ancora complice. "Archiviate le pratiche amorose? Ma quando mai! Sono stata fraintesa! Mi sento ancora molto arzilla, mi creda", dichiara a proposito del rapporto col marito, per rivelare alcuni aneddoti sulle love story del passato.

Sandrelli parla poi dei suoi ruoli e dei suoi partner cinematografici preferiti: "Perché ho lasciato Gino Paoli? E che me lo chiede anche? Mi avrà tradito una trentina di volte. Ora siamo molto amici, l’ho perdonato, abbiamo un buonissimo rapporto. Ma quando ho scoperto una delle sue tante scappatelle, gli ho distrutto la casa".

Il rapporto con la figlia Amanda

E sulla figlia Amanda: "Lei è stata il grande cruccio della mia vita. Il mio più grande dolore. Dovetti abbandonarla, per stare vicino a Nicky Pende, che mi faceva disperare. Gli piacevano troppo la vita notturna e l’alcol. Per occuparmi di lui, affidai Amanda a Gino e a sua moglie. Negli anni Sessanta ancora non c’era il divorzio, che dovevo fare? Non me lo sono mai perdonato. E, giustamente, neppure mia figlia è stata indulgente. Ci siamo chiarite da poco. So che le ho procurato tanta sofferenza e questo mi affligge da morire",

Spazio poi nel colloquio all'ultima fatica cinematografica dell'attrice, ovvero il film con Pupi Avanti. "Pupi è adorabile, anche se mi ha fatto morire praticamente alla prima scena. Sono rimasta colpita dal mio partner, Renato Pozzetto, molto bravo in un ruolo drammatico", dice la Sandrelli.