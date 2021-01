Stefania Sandrelli racconta il tradimento di Gino Paoli: “Gli distrussi casa. E lui zitto”

La sua carriera nel cinema iniziata a soli 15 anni, il successo accanto ad attori del calibro di Marcello Mastroianni, ma anche il suo privato: Stefania Sandrelli ha ripercorso diversi aspetti della sua vita nel corso dell’intervista rilasciata nel programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’ a Serena Bortone, in collegamento da casa perché positiva al coronavirus.

Insieme a Gino Paoli, l’attrice è stata protagonista di una ‘lunga storia d’amore’ da cui nel 1964 è nata la figlia Amanda. Una relazione basata su un profondo sentimento quella tra Stefania Sandrelli e il cantautore, ma non scevra di difficoltà, liti e tradimenti che proprio nel corso della puntata l’attrice ha ricordato facendo riferimento alla volta in cui scoprì una scappatella del compagno che culminò con un grande scatto di ira.

Stefania Sandrelli ricorda il tradimento di Gino Paoli: “Trovai della sabbia nel letto”

A Serena Bortone che le ha chiesto di raccontare della sua storia con Gino Paoli, Stefania Sandrelli ha risposto raccontando il giorno in cui scoprì la scappatella di Gino Paoli: “La casa gliel'ho distrutta perché gli ho trovato della sabbia nel letto e non era la mia. Lui se lo ricorda bene e zitto si è fatto rompere tutto quello che era rompibile. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto. Sfogarmi così forse mi ha fatto sentire meglio, diciamo che non me l'aspettavo, così come non mi aspettavo di spaccargli tutto”, ha confidato. Nonostante ciò, però, la loro storia continuò: "Presi il taxi e tornai a Roma, però poi l'ho perdonato dicendogli che avevo un ticket che avrei potuto spendere. Ticket che alla fine non ho speso, però gli è stata bene come lezione, lo ha fatto riflettere".

"I tradimenti si possono perdonare, anche se lui ha sempre negato. L'ho tradito anche io, ma non per vendicarmi. Glielo confessai e lui reagì male, tant'è che poi è finita”, ha affermato: “La fine di un amore è un mistero, così come l'amore stesso. Arriva, poi passa”.