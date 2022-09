Stefania Sandrelli, dai problemi economici a quelli con Giovanni Soldati: "Vorrei solo una carezza"

Stefania Sandrelli a cuore aperto. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi in occasione della Mostra del cinema di Venezia (l'attrice parteciperà per aver recitato in Acqua e Anice di Corrado Ceron e dove riceverà il premio Bianchi), la grande attrice si è raccontata come mai prima d'ora. Nel corso di questi due anni, tra covid e impegni lavorativi saltati, aveva parlato delle difficoltà economiche e della necessità di lavorare, ma mai aveva affrontato il tema della solitudine e della tristezza. L'attrice romana ha confessato di star vivendo da anni una crisi con il compagno Giovanni Soldati.

La prima e importante confessione Sandrelli l’ha fatta relativamente al suo lavoro: “Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. Girare “Acqua e Anice” mi è piaciuto immensamente, ma la mia vita professionale sta per finire".

Le attrici donne pagate meno degli uomini

"Sono serena. Mi preoccupa altro - aggiunge e parla delle difficoltà economiche - Se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà. Sono sempre stata pagata poco, come tutte le attrici. Lo denuncio da sempre che a noi danno la metà di quel che prendono gli uomini. E poi non ho mai fatto un film per soldi, manco La Chiave, per cui mi diedero solo 50 milioni. Il denaro non mi è mai interessato: è venuto, è andato. Smettendo di lavorare dovrei accettare dei cambiamenti. Questa casa...".

Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati: il loro amore non felice

Questo per Stefania Sandrelli è un momento difficile: "Giovanni è stato male, una malattia gli ha reso difficile camminare e lo ha costretto a un lungo ricovero. Vederlo così sofferente mi ha molto infragilito. Ma non è solo questo".

"Quando lui si è ammalato eravamo da tempo stanchi l'uno dell'altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce", Sandrelli e Soldati hanno rinunciato all'affetto, alle carezze.

La grande attrice confessa che lo scorso anno Giovanni, dopo 40 anni insieme, per un paio di mesi se n'è andato di casa ed "era giusto così". Poi la malattia, il bisogno d'aiuto. Quando "l'ho visto uscire dall'ospedale ero felice che tornasse da me. Contro tutto e contro tutti, compresi i miei figli, che mi dicevano che nulla sarebbe cambiato". Se Giovanni sia felice Sandrelli non lo sa: "Non mi dà quest'impressione, neanche adesso. Forse è qui perché ha solo me. E io ho solo lui". Sandrelli nel suo raccontarsi svela di non star vivendo i suoi 76 con serenità, ha delle mancanze pesanti tra cui il non sentirsi importante e il non sentirsi amata, questo la fa piangere ma precisa che Giovanni sa tutto, ma che era il momento di raccontarlo ad altri, un modo per esorcizzare il dolore. Giovanni è l'uomo che ha sempre sognato, continua a rispondere in modo affermativo a chi le pone la domanda. "La confidenza che c'è con lui non ce l'ho con nessuno". Sandrelli non ha chiaro cosa sia successo, ma addossa parte della colpa a se stessa: "Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l'uomo della Sandrelli. Ma non posso farci niente, non posso viverla come una colpa... E poi accanto alla Sandrelli c'è Stefania. C'è sempre stata".

La giornalista, Fiamma Tinelli, spiega che a fine intervista Giovanni Soldati è entrato nella stanza per salutare. Camminava con l'aiuto di un bastone, sorridente e scherzoso ha dato il merito della bella casa in cui vivono a Stefania, al suo eccelso buongusto, Stefania però gli chiede una carezza, lui le dà un "goffo buffetto sulla guancia" e poi spiega: "Non sono bravo, lo so. Ma io questa donna la amo moltissimo".