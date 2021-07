Temptation, Stefano contro la sua ex Manuela: "Finge la favola"

Stefano Sirena non ha preso bene la separazione con la fidanzata, o meglio la sua nuova relazione - apparentemente felice - con l'ex tentatore Luciano Punzo. Sirena, già all'interno dei Temptation Island, ha spesso parlato poco bene della sua (ex) fidanzata e lo sta continuando a fare, in particolare ha messo in discussione questa relazione rivelando che Manuela Carriero scriverebbe alle sue ex fidanzate.

Manuela e Luciano, Stefano e Federica: se son rose fioriranno

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi piu? disperati.. Sii matura, goditi la tua felicita?” queste le parole di Stefano. Non è difficile immaginare a chi si riferisse Stefano, ovviamente alla sua ex Manuela e Luciano.

Quella tra Stefano e Federica invece sarebbe una relazione più vera, come dovrebbe mostrare la foto a letto mezzi nudi? La reazione sui social di fan, e non, non si è fatta attendere e in molti gli hanno sottolineato di come Manuela se la stia godendo.

La risposta di Luciano Punzo

Ovviamente non poteva mancare una risposta dalla controparte ed ecco che Luciano Punzo, che era anche stato accusato di stare con Manuela per soldi, risponde con una storia sui social:

Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme. Se mi stanno pagando? Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore. Quanto prendo al giorno per stare con te? Tanto, veramente tanto…

Una lotta all'ultimo post social quello delle due coppie che cercano di dimostrare di essere felici nonostante tutto e speriamo che sia davvero così.