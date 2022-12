Stefano in tv, Belen gli scrive: la dichiarazione d'amore in diretta social

Stefano De Martino è tornato su Rai2 con un programma che è un omaggio alla sua famiglia. Bar Stella, infatti, è sì il titolo dello spettacolo televisivo in onda nella seconda serata del mercoledì, ma è anche il nome del bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno del conduttore, dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. Un significato profondo e fortemente suggestivo per la vita privata di Stefano che per questo, proprio mentre il programma andava in onda, è stato destinatario del messaggio di Belen che a lui ha dedicato una storia Instagram evocativa del ricordo famigliare che quel nome evoca.

"Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza" ha scritto la showgirl, ormai tornata nel pieno della serenità sentimentale con il marito padre del figlio Santiago. Dal canto suo, Stefano non ha commentato le parole della moglie, limitandosi a condividerle nel suo profilo Instagram ormai vetrina prevalente della sua attività professionale in tv. Rarissimi, infatti, sono i post che riguardano la sua vita privata, tenuta al riparo dal gossip dopo il ritorno di fiamma con Belen. Eccezionale, pertanto, è la riproposizione della tenera dedica tra le sue stories, simbolo di un sentimento ormai rafforzato dal tempo, nonostante tutto.



Stefano e Belen in Argentina

Stefano e Belen sono tornati a vivere insieme a Milano, ma è di qualche settimana fa la notizia dell'acquisto di una villa di lusso a Napoli da parte di De Martino. La coppia vorrebbe trasferirsi a vivere qui, nonostante gli impegni di lavoro li portano comunque spesso a spostarsi. La casa a Posillipo, con accesso diretto al mare, sarebbe quindi il loro buen retiro. Intanto i progetti di coppia comprendono anche un viaggio in Argentina, paese d'origine della showgirl, che ha intenzione di tornarci proprio con lui: "Non ci vado da un po'. Volevo andarci per capodanno ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso", ha assicurato.