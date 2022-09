Il mega appartamento scelto da Belen e Stefano per il loro weekend a Napoli

L'estate sta finendo, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si arrendono. E così hanno deciso di prendere una villa in cui trascorrere gli ultimi scampoli della bella stagione all'insegna del relax e dell'amore, soprattutto. Siamo a Napoli, terra d'origine di Stefano e terra amatissima dalla stessa showgirl argentina (che qui trova le sue origini italiane, da rintracciare prima che la famiglia di trasferisse all'estero) e siamo in un appartamento da sogno, con tanto di piscina, pratino verde e meravigliose vetrate che danno sul cortile.

E' la stessa Belen a condividere un video che immortala la casa in cui ha intenzione di chiudersi qualche giorno con Stefano. Con loro, oltre al figlio Santiago, 9 anni, c'è anche Luna Marì, 1, la bambina avuta da lei dall'ex compagno Antonino Spinalbese. E c'è anche Choco, cagnolone che Stefano aveva preso con sé ai tempi in cui era scapolo. Una famiglia allargata e che si riunisce quando può. E che è riuscita a superare ben due crisi.

Sì perché, sebbene al momento la coppia sembra radiosa, Stefano e Belen hanno attraversato due crisi profonde, che li hanno portati a rompere per poi tornare insieme. In entrambi i casi è stato lui a decidere di chiudere la relazione, per poi tornare da lei. Al momento, in questo terzo capitolo, il legame va avanti da inizio gennaio. Poco prima, lei aveva detto addio ad Antonino Spinalbese, padre della figlia e hairstylist a cui è stata legata per circa un anno e mezzo.

Un aneddoto? Proprio nelle ultime ore - e forse proprio nel volo verso Napoli - la conduttrice argentin è stata al centro dei gossip per una presunta lite con i paparazzi che sarebbe avvenuta prima dell'imbarco. Ad intervenire sarebbe stata anche la polizia.