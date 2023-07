Stefano e Belen, in un'intervista il sospetto della crisi: "Lui se lo sentiva"

In crisi da tempo, lasciati da mesi e intolleranti l'uno all'altra: questo l'ultimo retroscena sulla nuova presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino rilasciato da Fabrizio Corona nel pieno del silenzio assordante dei diretti interessati. Che sia in corso l'ennesimo allontanamento tra i due è evidente, ma al momento da parte della showgirl come del conduttore non emergono dichiarazioni dirette sulla loro vita privata che scorre parallela nel marasma di voci che ipotizzano scenari.

Tuttavia, alla luce delle recenti ricostruzioni che hanno indicato anche l'imprenditore Elio Lorenzoni come molto più che amico per Belen, il settimanale Oggi in edicola questa settimana ricorda l'intervista rilasciata da Stefano lo scorso maggio e le parole sul suo matrimonio che appaiono come un segnale della crisi in corso con la moglie. "Se lo sentiva" si legge nella rubrica Pop Secret del magazine dove si citano le affermazioni dell'ex ballerino riguardanti la routine di coppia con la moglie e una fede nuziale persa molto spesso nel corso di questi anni di matrimonio.

Cos'aveva detto Stefano su Belen due mesi fa

"La verità è che sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate" aveva detto Stefano De Martino rispondendo alla domanda sul rapporto con le sue ex, Emma Marrone compresa, lasciata proprio per colei che sarebbe diventata sua moglie nel 2013. Due anni dopo la prima rottura, poi la decisione di riprovarci. Perché? "Perché se una cosa ti ronza in testa e ti rimane lì vale sempre la pena indagare" aveva confidato ancora il conduttore due mesi fa, precisando di non ritenere il loro un amore speciale, ma uno "come tanti. Solo più raccontato".

Quanto alla routine famigliare: "Io crollo e lei guarda le serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco, quelli che hanno due camere da letto separate" aveva poi raccontato Stefano che non considerava un fatto "miracoloso" trovarsi Belen davanti ogni mattina: "Sono dieci anni, non è che tutte le mattine apro gli occhi e dico “oddio, il miracolo della vita si è palesato davanti a me”. Per la fatica che faccio ad addormentarmi con le serie coreane sarei pure contento di incontrarla più tardi, a colazione". Infine, sulla fede nuziale "tolta, imboscata da qualche parte, forse persa" nel corso degli anni e ricomprata tre volte, la certezzan che non ne sarebbe arrivata una quarta: "Questa è l'ultima. Giuro", la promessa che oggi ha tutto un altro significato.