I motivi che hanno portato alla nuova, e forse definitiva, rottura tra Belen e Stefano

Quando una coppia si separa le versioni sul come la rottura è avvenuta sono molteplici. Si crea una sorta di telefono senza fili che arriva fino a chi i due in questione, magari, li conosce solo di vista. Ma, quando una coppia è famosa l'immaginario telefono ha la possibilità di fare dei veri e propri voli pindarici andando così a foraggiare congetture e illazioni che ogni tanto non si discostano poi molto dalla realtà.

Su Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è detto molto. Si è parlato della scelta di tornare ad essere una coppia, di come i due nonostante siano stati separati per molto siano riusciti a ricostruire il loro rapporto, ma anche di come questo legame poi non fosse così forte, che fosse in bilico, che i due volevano cose diverse. Poi le vacanze lontani, neanche più un selfie insieme, le prime voci di crisi e infine la foto di Belen con un nuovo uomo, Elio Lorenzoni.

Fabrizio Corona, che è stato dal 2009 al 2012 fidanzato con Rodriguez, è entrato a gamba tesa nella crisi. Ha parlato senza filtri di presunti tradimenti di De Martino, di come lui sarebbe tornato con Belen dopo che è nata Luna Marì, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese, per fare bella figura, e anche di come in realtà i due da mesi vivessero un profondo senso di tristezza per un rapporto che stava di nuovo naufragando. Ha raccontato di come lui si vergognasse di lei e di come lei invece non sopportasse più il modo in cui lui voleva vivere la relazione. Parole forti che Corona ha scritto sul suo canale Telegram senza alcun filtro, ma le sue parole potrebbero, in parte, raccontare ciò che ha portato Stefano e Belen ad allontanarsi.

I motivi della crisi tra Rodriguez e De Martino

È infatti il settimanale Chi, nel servizio dedicato alla paparazzata di Belen e Elio, a riaprire le congetture sul perché i due si siano lasciati. Tra quelle più popolari c'è la versione che fa riferimento agli "stili di vita diversi" dei due. "Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva - scrive il magazien -, non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia".

Un'altra versione invece fa riferimento agli altri amori dei due mentre si erano separati. Dopo le interruzioni che hanno costellato il matrimonio, il loro rapporto "non è mai tornato come ai primi tempi". La differenza sostanziale tra i due è che se Belen non ha mai nascosto di aver provato a voltare pagina, un esempio su tutti Antonino Spinalbese, lo stesso non possiamo di De Martino che non ha mai voluto rendere pubblici i suoi flirt. Questa sua decisione sarebbe la conseguenza di due motivazioni la prima, scrive Chi, è che "lui non voleva un vero strappo con Belen e non voleva presentare a suo figlio una donna che non fosse quella della sua vita"; la seconda riguarda invece la sua carriera. E infatti questi differenti modi di vivere, raccontarsi e affrontare la quotidianità sono stati motivi di scontro sul modo in cui i due gestiscono i social: "Belen voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale".

Questo pudore mediatico potrebbe essere il risultato del suo cambio di rotta professionale: da ballerino a conduttore televisivo e quindi la scelta di essere poco presente sui social, se non con contenuti mirati, potrebbe essere una strategia lavorativa.

Chissà se questa nuova rottura sarà per De Martino catartica, chissà se lo "strappo" adesso ci sarà e se, di conseguenza, lo vedremo tra le braccia di un'altra donna.