"Con Belen siamo in zoom out": Stefano De Martino parla dei rapporti con la ex moglie dopo la pesante rottura

Ha parlato di lavoro Stefano De Martino, del suo impegno in teatro Brancaccio di Roma con lo show Meglio stasera, di quello televisivo che dal 1 aprile lo vedrà ancora al timone di Stasera tutto è possibile e della possibilità di essere reclutato alla guida del Festival di Sanremo. Ma nell'intervista rilasciata al Messaggero, il conduttore ha pure riposto a una domanda sulla sua vita privata, a lungo sotto i riflettori soprattutto dopo le dichiarazioni della ex Belen Rodriguez che a Domenica In lo ha descritto come un traditore seriale.

"Si è augurato che la storia con Belen passasse dalla “tragedia in primo piano” alla “commedia in campo lungo”. A che punto siamo?" è stata la domanda rivolta a Stefano De Martino. "Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri" è stata la risposta del conduttore che sulla questione non si esponeva pubblicamente da quando a Fabio Fazio, a distanza di qualche ora dall'intervista della ex moglie su Rai1, citò Charlie Chaplin: "La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita".

Dal canto suo Belen Rodriguez non ha più fatto riferimento all'ex marito e padre del primogenito Santiago. Oggi la showgirl, tornata single dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni, si racconta dedita al suo lavoro che potrebbe vederla tornare in tv con Ballando con le stelle nella prossima stagione.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2025?

Sulla possibilità che Stefano De Martino possa essere al timone di Sanremo 2025, lo showman si è detto "ancora molto giovane" e con "troppa poca esperienza", ma non ha escluso la possibilità di accettare una eventuale proposta. "Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice", ha ammesso: "Fino a due anni fa chi l'avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela. Chi vedrebbe bene nel post-Amadeus? "Mi piacerebbe, questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest'epoca", il suo parere.