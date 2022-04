Belen vuole un altro figlio. E Stefano? La risposta del ballerino

La scorsa settimana Silvia Toffanin ha ospitato Belen Rodriguez e le ha domandato se sogna di diventare mamma per la terza volta. La risposta è stata un sentitissimo "sì". E così, nella puntata di Verissimo in onda domenica 10 aprile, la conduttrice ne ha approfittato per rivolgere la stessa domanda a Stefano De Martino, il compagno con cui la conduttrice è tornata dopo un lungo periodo di crisi.

Stefano si sente pronto a diventare padre per la seconda volta? "So quanto è impegnativo adesso", ha risposto l'ex ballerino e presentatore, diventato papà per la prima volta a 23 anni di Santiago. "Mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela", ha aggiunto "perché so quanto è grande come cosa. Mi sono sempre immaginato come padre di più figli, ma in questo momento ci penso bene". Insomma, anche nel merito della seconda paternità, Stefano usa la stessa prudenza adoperata nel tenere il massimo riserbo circa il ritorno di fiamma con la moglie.

Proprio ieri Santiago, unico figlio della coppia (Luna Marì, seconda figlia di Belen, è nata dalla relazione con l'ex Antonino Spinalbese, ndr) ha festeggiato nove anni. "Il tempo passa troppo velocemente", ha commentato Stefano. Che ha poi confidato il suo rapporto con la paternità: "Noi padri non siamo più quelli di una volta. Non dobbiamo più essere solo quelli che dettano le regole in casa, perché da un rapporto intimo col proprio figlio hanno da guadagnarci entrambi, sia il papà che il bambino".

Il rapporto con Santiago: "Gli do strumenti per capire il bene e il male"

E così, con Santiago, il rapporto è profondo. "I miei genitori mi hanno sempre spiegato tutto, mi hanno dato tutti gli strumenti, sia quelli per capire il bene, che quelli per comprendere il male. Anche io provo a fornire a Santiago tutti gli strumenti per avere una chiave di lettura sana della vita. Non lo voglio far crescere sotto campana di vetro".