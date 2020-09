Stefano e Belen, telenovela di vita vissuta spiegata capitolo per capitolo

In principio fu una somma di addendi clamorosamente perfetta per la cronaca rosa. Non solo il leit motiv "belli, giovani e di successo" di cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano portatori sani, ma anche l'altrettanto pruriginoso valore aggiunto delle corna che i due, nel congiungersi, stavano rifilando ai rispettivi fidanzati dell'epoca, niente poco di meno che Fabrizio Corona ed Emma Marrone. Comincia così - e si sa che chi ben comincia è già a metà dell'opera - la telenovela di vita vissuta più chiacchierata della scena mediatica italiana, ovvero quella tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano, capace di tenere banco sulle copertine dei settimanali ancora oggi, ben otto anni dopo. In mezzo, i principi fondanti del gossip: strategie di comunicazione mirate, quei meccanismi catartici per cui le star ci aiutano ad esorcizzare la vita quando va male e a sognare quando va bene e, soprattutto, tanta passione (perché come dice Vittorio Sgarbi ''Il gossip è l'interesse di quelli che non hanno una vita nei confronti di quelli che hanno una vita, ovvero scop*no").

L'ultimo capitolo qualche giorno fa, con un ennesimo ripensamento da parte del ballerino (nel frattempo diventato anche conduttore), che solo qualche settimana prima aveva dato (per la seconda volta) il benservito alla bellissima moglie. Una notizia che ha fatto presto il giro della rete. Ma per capire come siamo arrivati fin qui, riavvolgiamo il nastro arrivando fino alle prime puntate della soap.

C'erano una volta Stefano De Martino e Belen Rodriguez

C'era una volta Belen già negli anni dorati del suo successo catodico (quando, insomma, faceva incetta di trasmissioni e si ritrovava in prima pagina per un tatuaggio inguinale a forma di farfallina sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo). E c'era un esordiente Stefano, appena 22enne, con il volto ancora segnato dall'acne e l'immagine segnata dalla popolarissima love story con la fidanzatina Emma Marrone conosciuta ad 'Amici di Maria De Filippi'. Cupido dei protagonisti della nostra storia è - involontariamente - proprio Maria, che un bel giorno ha l'idea di chiamare Belen a danzare nel talent, dando il via a quello che si è rivelato un rovente passo a due non solo sulla pista dello show. I due infatti ballano, si piacciono, si avvinghiano, attirano l'attenzione del pubblico e, qualche tempo dopo, sono costretti ad ammettere la nascita del sentimento. Il pubblico fischia, Emma nicchia con classe ("Che siano felici per la vita", dichiara, e poi intona un tutt'altro che velato 'Bella senz'anima').

Come nella migliore delle tradizioni, insomma, la love story nasce nel tormento di avversari contrari. Ma i promessi sposi Stefano e Belen tirano dritto nella scrittura della loro favola moderna. Lo scugnizzo napoletano strappa la modella argentina dalle braccia del bello e tenebroso Fabrizio Corona, ex agente fotografico all'epoca vero e proprio sex symbol ("Non ci credo manco io", avrebbe confidato in occasione dei primi appuntamenti con Belen al gestore di un locale in cui si trovavano a cena a Roma). E la bellissima modella ribalta gli stereotipi e, in barba ai tanti facoltosi pretendenti, sceglie di metter su famiglia con un ventenne. "Di te dicono che sei così bella e in gamba che potresti avere chi vuoi, un medico, un avvocato...", la incalza all'epoca sul tema Daria Bignardi, "Il futuro papà di tuo figlio è molto giovane, ha 23 anni, non è una cosa comune. Lui è uomo precoce o coraggioso?". La risposta è esatta: "E' un uomo".

Belen e Stefano promessi sposi in cerca di un parroco

Sono mesi di rotative che scorrono furiose per la cronaca rosa e di servizi fotografici pagati a peso d'oro dai direttori dei magazine. La narrazione iconografica di Stefano e Belen alterna acrobazie bollenti nel mare di Formentera (perché in fondo è difficile immaginare un mix più caliente della cultura sudamericana e quella napoletana che si incontrano) e teneri quadretti familiari. A ottobre dello stesso anno dell'incontro ad Amici, infatti, Belen è già incinta. Santiago De Martino - nome che sembra più appropriato ad un prestigioso esploratore che ad un bebè - nasce il pomeriggio del 9 aprile 2013. A dare notizia della sua nascita è, tanto per gradire, e a proposito di fantasmi del passato, Fabrizio Corona. Ma poco importa: è l'amore a trionfare.

Dopo il primo figlio, le nozze. Anch'esse accompagnato dal veleno dei rumors. Non è l'annunciato don Roberto, infatti, a sposare la coppia. Il parroco di Comignago sostiene che il matrimonio "ha avuto troppo clamore e si rischia che passi in secondo piano il vero significato della cerimonia, che è un sacramento". A celebrare il rito religioso al suo posto è un sacerdote della provincia di Padova, sempre nell'Abbazia di Santo Spirito. La celebrazione è uno degli eventi mediatici più seguiti degli ultimi anni. Dopo di loro solo Fedez e Chiara Ferragni. Ma a luglio dell'anno dopo già comincia l'altrettanto rituale valzer delle prime voci di crisi, ciclicamente smentite, fino ai titoli di coda dell'anno successivo.

Stefano e Belen si lasciano: "Io mamma cuoca e tr*ia ma non è bastato"

Stefano e Belen si separano nel dicembre 2015, per buona pace del brand di moda Piazza Italia, che proprio quel Natale aveva deciso di impostare la sua campagna pubblicitaria sull'accoppiata dei due volti tv che hanno continuato a campeggiare in giro per le città ancora per qualche settimana. Il comunicato stampa con cui si lasciano è tanto freddo quanto caliente è stato il rapporto finora. "Mi sto separando da mio marito", scrive Belen in una nota inviata all'Ansa, "Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio".

Contro ogni facile pronostico, è lui a lasciarla. Lei è distrutta e, soprattutto, schietta: "Ci ho provato veramente tanto, e sono arrivata a un momento della vita in cui ho capito che non potevo fare più nulla - ha confidato - Sono diventata mamma, tr**a, cuoca, ma qualsiasi vestito mettessi non serviva, facevo le cose solo io, e ho deciso di spegnere l’interruttore. Mi ero spogliata di tutto, non avevo più niente da fare, da dire. Adesso mi resta solo mio figlio". La richiesta di divorzio non arriverà mai, lasciando un'eloquente porta aperta allo spin off che arriverà tre anni dopo.

Da questo momento - per la prima volta - le strategie di comunicazione dei due personaggi prendono strade completamente diverse, forse specchio di incompatibilità caratteriali. Un anno dopo infatti Belen ufficializza la relazione con un altro uomo, il campione di MotoGp Andrea Iannone, mentre Stefano rimanda al mittente qualsiasi indiscrezione su presunte relazioni con ragazze varie, dalla ballerina Elena D'Amario alla stylist Gilda Ambrosio. Nel frattempo, però, i pettegolezzi su una frequentazione segreta tra i due non cessano. E a ragione.

Il ritorno di fiamma finito male

Nel novembre del 2018, infatti, è una frase pronunciata da De Martino a rinverdire all'improvviso le speranze dei fan. Quell'ormai leggendario "quello è il mio posto preferito" pronunciato durante un'interista con l'amica Mara Venier di fronte ad una sua foto insieme alla moglie e al figlio. Dichiarazione d'intenti che è preambolo dell'ufficializzazione del ritorno di fiamma nel gennaio 2019. La famiglia è ricomposta, l'equilibrio ritrovato. "Resta per sempre", dice Belen in versione moderna Penelope. "Ho capito che l'amore non è solo passione", le fa eco De Martino, che nel giorno del compleanno di Belu si lascia andare ad un biglietto di auguri invecchiato malissimo: "Sei amica, amante, moglie, abbiamo insieme un mondo da scoprire".

Ma Belen e Stefano di mete insieme ne esploreranno ancora poche. Un viaggio in Marocco, un altro ad Ibiza, finché, nell'intimità del loro appartamento, durante il lockdown, non reggono alla convivenza e decidono di lasciarsi. Mai ufficializzati i motivi di questa seconda rottura. Pare - ma l'indiscrezione è stata smentita - che lei abbia scoperto sul suo i-pad alcuni vecchi messaggi con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Tornano così le prime pagine dei giornali, le smentite, i nuovi flirt annunciati di lei (con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi prima e con lo stylist Antonino Spinalbese poi), le voci di presunte liasion presto silenziate da lui. E ancora, l'ennesimo ripensamento di lui ma, stavolta, il rifiuto di lei... Per ora. To be continued.