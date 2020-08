Stefano e Belen di nuovo insieme? Maria De Filippi: “Lui è capace di farsi perdonare l’imperdonabile”

Dopo più di dieci anni a stretto contatto il rapporto tra Maria De Filippi e Stefano De Martino ha raggiunto la soglia di un’amicizia profonda che oggi esula gli ambiti professionali e sconfina nella familiarità di vite private ormai intrecciate a forza di consigli, racconti, condivisioni. L’intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale Gente molto ha detto del legame che la unisce al ballerino, nato televisivamente ad ‘Amici’ (lì sbocciò l’amore con Belen Rodriguez quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone) e oggi popolare conduttore in Rai. Il discorso, dunque, non poteva non cadere sulla nuova rottura tra lui e l’ex moglie, argomento che De Filippi ha affrontato senza escludere la possibilità di un ritorno di fiamma tra i due, viste le ‘doti’ caratteriali di De Martino.

“Con lui ho un ottimo rapporto. So com’è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi” ha dichiarato affettuosamente la conduttrice.

La crisi tra Belen e Stefano raccontata da Maria De Filippi

Scendendo nei dettagli che le avrebbero anticipato la crisi tra la coppia più mediatica del momento, Maria De Filippi è tornata a qualche mese fa: “Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione”.

Ma per la signora di Canale 5 la situazione tra i due potrebbe ancora cambiare: “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere… Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”, ha osservato.

Maria De Filippi su Belen Rodriguez: “E’ rimasta un po’ bambina nel cuore”

Con Belen Maria De Filippi lavora nello show di Canale 5 ‘Tu sì que vales’. A lei la conduttrice ha riservato parole di grande affetto e stima: “Belen invece ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu si que vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.