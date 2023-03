Nuovo attacco di Stefano Bettarini a Signorini e al Gf Vip: la foto pungente

Stefano Bettarini è tornato all'attacco. Dopo essere stato squalificato dal Gf Vip, secondo lui ingiustamente nel 2020 per una bestemmia che ha sempre sostenuto di non aver pronunciato, spesso ha criticato il reality e anche Alfonso Signorini.

Quando uscì dal programma condivise un post su Instagram molto eloquente nel quale si diceva sconcertato della decisione di mandarlo a casa: "Espulso per una 'parolaccia'. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. Trovo sproporzionata la 'sanzione' e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo dello share". Parole forti che però ha continuato a ripetere anche in altre occasioni.

Ieri sera guardando la diretta del Grande Fratello Vip e sentendo il duro rimprovero che Alfonso Signorini ha fatto ai vipponi ha voluto condividere una storia, su Instagram, che sembra proprio indirizzata al conduttore che ha ammesso di aver utilizzato anche lui dei toni troppo accesi in alcune occasioni.

Nel suo discorso Signorini ha spiegato che non saranno più ammessi errori, che non saranno più accettate parole scurrili e che tutti dovranno avere un tono più pacato. Per questo motivo Bettarini ha postato la foto di un uomo che si piega in avanti come in un inchino e ha aggiunto prima un "Chi" scritto sopra alla figura e poi la frase: "C'è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90*. La legge del taglione". Un messaggio che non lascia spazio all'interpretazione per Bettarini che ha da sempre sostenuto che la legge nel reality non sia mai stata uguale per tutti, anzi. Come dimostra il fatto che Elettra Lamborghini, nonostante sia stata squalificata, possa stare nello studio. Ma adesso anche lo stesso conduttore ha dovuto fare ammenda.