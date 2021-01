Stefano Bettarini furioso: “Si ricorre a burattini per farmi attaccare”. Poi la stoccata ai "potenti"

Stefano Bettarini ha affidato a due storie Instagram un duro sfogo diretto a chi, in tv, continua a parlare di lui senza dargli modo di replicare. Nonostante l’assenza di un esplicito riferimento, l’osservazione appare chiaramente volta alla sua ultima esperienza al GF Vip da cui è stato squalificato dopo soli tre giorni per l’ormai noto episodio della bestemmia. Lo stesso severo provvedimento è stato comminato a Filippo Nardi che, ospite nella puntata di ‘Domenica Live’ ieri 10 gennaio, ha avuto modo di difendersi per la prima volta dalle accuse che gli sono costate la cacciata dal reality, opportunità che a lui non è stata offerta.

“Non mi hanno chiesto di fare un ruolo”, ha spiegato Nardi nel programma condotto da Barbara D’Urso dove sono intervenuti anche Guenda Goria, Giovanni Ciacci, Roberto Alessi e Patrizia Groppelli per commentare l’accaduto. “Forse tu volevi strafare e diventare simpatico ancora al pubblico”, ha aggiunto allora Groppelli che all’ex concorrente ha consigliato di “non stare dietro a Salvo Veneziano e Stefano Bettarini”. Che Bettarini abbia voluto fare riferimento a quanto avvenuto in diretta su Canale 5?

Lo sfogo di Stefano Bettarini

“Curioso che in determinati salotti dove non mi si nomina da oltre 12 anni nonostante i numerosi programmi fatti per scelte che non sono io a dover spiegare ci si ritrovi a parlare di me!”, ha esordito l’ex calciatore: “Situazione di comodo? Bettarini fa notizia? Troppo facile lanciare il sasso e nascondere la mano o, ancor peggio, ricorrere a burattini degni di un utopico teatro per farmi attaccare prestando loro la voce. Questo il politically correct di cui tanto andiamo fieri?”.

Poi la rivendicazione della mancata opportunità di replicare e l’attacco a innominati “potenti”: “Dove sta il tanto decantato quanto agognato diritto di replica? Ci pieghiamo ancora una volta ai potenti? Occorre allora il buon costume, la coerenza (questa sconosciuta) di non parlare di me allora. Cosa potevo aspettarmi del resto da una persona nata e cresciuta nella scuola di chi conduce? Di chi per altro se non crea la polemica non ha pane di cui cibarsi? Che (anzi chi) viene stipendiata da un noto giornalista alla conduzione di un ancor più celebre programma? Nient’altro che questo. Avanti tutta allora”

Bettarini contro il GF Vip: “Sono in causa”. Poi i dettagli sul contratto

Di recente Stefano Bettarini ha raccontato di essere in causa contro il GF Vip. Rispondendo ad un follower che gli suggeriva di unirsi con gli altri squalificati di questa edizione (Fausto Leali e Denis Dosio) per far causa al programma per la mancata squalifica di Samantha De Grenet, Stefano Bettarini ha fatto sapere di essere già passato alle vie legali contro la produzione: “Non so gli altri. Ma Io sono già in causa… come vede non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”, ha fatto sapere l’ex calciatore. Poi, replicando ad un’altra fan, Bettarini ha anche parlato del contratto con il reality che, a suo dire, “dice tutto e il contrario di tutto”.

“Possono eliminarti o per una parolaccia o una NON bestemmia o per un linguaggio poco consono al programma… Praticamente ti possono cacciare per quello che vogliono… loro!”, ha scritto l’ex concorrente, per nulla intenzionato a mettere una pietra sopra all’increscioso epilogo della brevissima esperienza televisiva.