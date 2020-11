Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini nascondono qualcosa? Signorini: “Lei era preoccupata”

La presenza di Stefano Bettarini nella Casa del GF Vip è durata un tempo breve ma sufficiente per alimentare un caso che fa discutere anche ora che la scure della squalifica si è abbattuta sul concorrente per eliminarlo dal gioco a causa della ormai arcinota bestemmia.

La questione di cui si dibatte è se nel passato dell’ex calciatore ci sia stato o meno qualcosa con Elisabetta Gregoraci che, salutandolo appena entrato nel loft di Cinecittà, lo ha ammonito con l’ambigua frase “Attento a non dire cose ché poi… s’arrabbiano” mascherata da una risata. Cosa avrà voluto dirgli la showgirl? Sul punto è tornato Alfonso Signorini che, nel corso di una diretta Instagram di Casa Chi, ha ammesso di aver voluto indagare sull’episodio, salvo poi esserne impossibilitato per via della eliminazione del concorrente.

“Per quanto riguarda Stefano Bettarini, che ritroveremo, avrei affrontato con lui molte questioni. Non ultimo il saluto iniziale con Elisabetta Gregoraci, che avrei affrontato in puntata poi è saltato per via della squalifica”, ha affermato il conduttore del GF Vip: “Quando Bettarini è entrato nella Casa, Elisabetta si è premurata di dirgli ‘Mi raccomando, non parlare di certe cose perché non è il caso’ e lui l’ha rassicurata. La Gregoraci ha mostrato una certa preoccupazione. Perché era così preoccupata dell’ingresso di Bettarini? Credo che questa questione sarà sviscerata negli altri programmi. Non possiamo farlo noi perché lo abbiamo squalificato”.

Quanto alla bestemmia costata la squalifica di Bettarini: “I concorrenti firmano un contratto in cui si impegnano a rispettare certe regole e tra queste regole c’è il rispetto verso le confessioni religiose”, ha dichiarato: “È assolutamente vietata la blasfemia, ecco perché si diventa rigorosa”.

“Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini si scambiavamo attenzioni particolari”

Su un feeling particolare che sarebbe intercorso in passato tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini ha parlato di recente Milo Coretti, ex concorrente del GF, che, intervistato dal settimanale Nuovo TV, ha ricordato la presenza di entrambi nel cast dello storico contenitore di Canale 5 ‘Buona Domenica’.

“Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, si scambiavano attenzioni particolari. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima”, ha affermato. Poi il riferimento a una lite “C’è stata una mezza lite tra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa. So solo che si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità”. Solo supposizioni? L’uscita di Bettarini dalla Casa ha spento sul nascere ulteriori chiarimenti.

(Di seguito la frase pronunciata da Elisabetta Gregoraci a Stefano Bettarini)