Gf Vip, Bettarini sgancia la bomba: "Eliminato per tacere su un amore famoso, altro che bestemmia". Ecco di chi si tratterebbe

Stefano Bettarini, espulso dal Grande Fratello Vip per una presunta bestemmia, si sfoga con il settimanale OGGI, da domani in edicola: "Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia…", dichiara, spiegando che, secondo lui, l'eliminazione sarebbe dovuta all'intenzione di farlo tacere su un amore famoso.

Gf Vip, Bettarini: "Io messo a tacere per un amore famoso"

"Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché - prosegue Stefano - Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa".

Ecco di chi si tratterebbe

Bettarini non aggiunge chi sia la donna a cui si riferisce, ma è facile fare ipotesi. La più accreditata è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. Il motivo? Subito dopo l'ingresso dell'uomo, la showgirl calabrese gli si è avvicinata dicendo a bassa voce "attento a quello che dici", lasciando intendere di segreti mai rivelati al pubblico. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha detto all'epoca che Gregoraci "era preoccupata" dell'ingresso dell'ex di Simona Ventura.

Ma c'è anche un'altra concorrente con cui Stefano ha avuto un flirt e che oggi 'abita' il loft di Cinecittà ed è Dayane Mello: modella brasiliana, ha avuto una relazione con l'uomo ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi ("ma è stata solo una notte di sesso", ha precisato lei).