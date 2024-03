Stefano Bettarini: "Non ero io il donnaiolo, Simona Ventura mi tradiva" e svela come l'ha scoperto

Stefano Bettarini torna a parlare della fine del suo matrimonio con Simona Ventura sferrando un duro attacco nei confronti della sua ex moglie e accusandola di averlo tradito e di essere lei la causa della fine del loro rapporto. Lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera dove l'ex calciatore ha parlato di sé, del suo presente ma anche del passato insieme alla regina della tv Simona Ventura, che sta per sposarsi con il suo nuovo compagno Giovanni Terzi, e che a detta sua, quando erano sposari, l'avrebbe tradito e provocato lei stessa la fine del loro matrimonio. Un'accusa che vuole mettere a tacere quelle voci che hanno sempre voluto Bettarini come il "donnaiolo" della situazione e il responsabile della fine del rapporto con la conduttrice tv. Ma ora lui, raccontando la sua verità, vuole cambiare la rotta della narrazione e l'opinione mediatica nei suoi confronti.

"Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa" sono state le parole di Bettarini che ha voluto specificare che a tradire è stata Simona e non lui.

E non è finita qui perché Stefano ha anche puntato il dito sulle ambizioni lavorative di Simona Ventura che avrebbero accentuato la crisi matrimoniale tra i due accusandola di essere stata assente, nella coppia, per pensare alla carriera.

"Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli - ha commentato Stefano Bettarini -. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi».

Stefano Bettarini e Simona Ventura: la storia del loro amore

Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono conosciuti nel 1996 quando lui aveva 24 anni ed era calciatore e lei 31 e già conduceva programmi di successo in tv. A raccontare i dettagli è lui stesso: "Ero in vacanza in Sardegna. Scendo dalla moto d’acqua, mi tolgo il giubbotto di salvataggio. Lei si gira verso Domenico Zambelli, il suo assistente. “Ah, però!”, esclama. La sera mi invita a cena a un evento, con me anche i 12 amici con cui ero partito. La madre non la prende bene. “Perché hai chiamato tutte queste persone?”. Poi mi vede e si gira verso la figlia. “Ok, ora ho capito”». Un incontro che fu fatale e che poi sfociò in una relazione e un matrimonio celebrato due anni dopo, nel 1998 quando lei era già incinta del suo primo figlio, Niccolò, che nascerà pochi mesi dopo le nozze. Nel 2004 inizia la crisi tra i due proprio nell'anno in cui a Simona Ventura viene proposta la conduzione del Festival di Sanremo. Da quel momento inizia una battaglia giudiziaria che si conclude con un divorzio nel 2008. Il loro è un allontanamento radicale che dura fino al 2018 quando decidono di riappacificarsi per il bene dei figli.