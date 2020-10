Chi è Stefano Coletti di Monaco, fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci 'svelato' al Gf Vip

Chi è Stefano Coletti, fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Più che una conferma, è una 'non smentita' quella affidata dalla showgirl ad Alfonso Signorini a proposito della sua nuova fiamma dopo la fine del lungo matrimonio con Flavio Briatore. Dopo varie indiscrezioni su nomi che sono stati affiancati alla sua persona - dal cantante Piero de Il Volo all'imprenditore Francesco Bettuzzi - il fortunato compagno della bella calabrese sarebbe proprio Stefano, di professione pilota e residente a Monaco.

E' stato il sito Giornalettismo ad avanzare il nome di Stefano nelle scorse ore e, messa alle strette da Signorini nel corso dell'ultima puntata, Elisabetta non ha smentito che sia proprio lui l'uomo che le manda aerei romantici che sorvolano sulla casa. "Fa parte di un gruppo di amici", si è limitata a dire, con un sorriso eloquente che ha scatenato il giornalista. I due sono stati pizzicati per la prima volta insieme quest'estate dal settimanale Nuovo, ma solo ora si parla di una love story.

Chi è Stefano Coletti, fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Classe 1989, Stefano è un pilota che ha militato in varie case automobilistiche, da Reanult a Bmw. E' nato a La Colle, quartiere di Monaco, ed ha esordito nel mondo dei karting, per poi spostarsi alle monoposto. Biondo e con gli occhi azzurri, avrebbe conquistato solo di recente il cuore della conduttrice. La differenza d'età (undici anni) sembra non pesare. Negli aerei romantici che invia a Gregoraci in questo periodo di permanenza nel loft di Cinecittà si firma con il soprannome di Rio.

Della sua vita privata è dato sapere poco. Dai profili social emerge una grande passione per la sua professione. L'uomo si definisce 'race car driver e agente immobiliare' presso una agenzia immobiliare. Ha appena 5000 follower su Instagram, segno che non ha grandi mire nel mondo dello spettacolo. Tra le foto - tutte impreziosite dal 'like' di Elisabetta, va precisato - scatti di automobili e di paesaggi, perché tra i suoi passatempi preferiti c'è quello di viaggiare. Ama gli animali.

Le storie d'amore di Elisabetta Gregoraci

Niente da fare dunque per Piero Barone de Il Volo. E' stata la stessa Elisabetta a smentire una relazione tra i due in diretta: "E' un amico, ma non abbiamo avuto una storia", ha raccontato. Nel passato di Gregoraci, come è noto, un lungo matrimonio con il manager di Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, di otto anni, e una relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, a cui è stata legata per tre anni dopo la fine delle nozze con il manager del Billionaire. Oggi però nel suo cuore ci sarebbe spazio solo per il giovane Stefano.