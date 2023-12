Stefano De Martino, spunta la bomba: il retroscena su Alessia Marcuzzi (e quel dettaglio su Mara Venier)

L'intervista con cui Belen Rodriguez lo ha dipinto come un traditore, insensibile e del tutto incapace di amare, Stefano De Martino non l'avrebbe presa per niente bene. "È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip" racconta Dagospia oggi, a distanza di due settimane dalle clamorose dichiarazioni che hanno avuto enorme risonanza anche perché spiattellate nel bel mezzo di un programma seguitissimo come Domenica In, in onda su Rai 1 e quindi nell'azienda per cui lavora da qualche anno.

Sotto osservazione anche il comportamento di Mara Venier. "In molti hanno però notato il comportamento quasi frenato della zia Mara Venier che avrebbe potuto affondare parecchio ma ha scelto una linea più asciutta", osserva ancora Giuseppe Candela che aggiunge anche un dettaglio sull'omesso riferimento all'indiscrezione su un presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi tornato attuale di recente. "Non ha chiesto, per esempio, a Belen Rodriguez dello scoop di Dagospia sul flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi" si legge: "Graziato da Venier proprio mentre i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta". Il retroscena sul conduttore di Rai2 racconta così di una vendetta ordita dalla showgirl argentina nei confronti dell'ex marito proprio mentre per lui sarebbe in atto la famosa "operazione pulizia", con serate in discoteca per fatturare ma nascoste sui social per non sporcarsi l'immagine e foto sexy rinnegate.