Stefano Corti dopo l'operazione: "Tutto bene, ma al momento non vedo. C'è da aspettare e sperare"

Stefano Corti è stato operato d'urgenza per un distacco della retina dell'occhio sinistro. Il problema ha costretto l'inviato delle Iene prima a farsi controllare e poi a finire sotto i ferri in tempi strettissimi. Grande è stata la preoccupazione arrivata proprio a pochi giorni dalla felicità più grande come la nascita del suo primo figlio Noa Alexander, frutto dell'amore per Bianca Atzei che gli sta accanto nel modo più intenso e premuroso possibile.

Come sta Stefano Corti dopo l'operazione

A qualche giorno dal delicato intervento, Stefano Corti è tornato sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute. L'intervento è andato bene, ma i tempi per la totale guarigione sono lenti e la pazienza di aspettare il normale decorso è fondamentale. "Questo è il mio occhio dopo l'operazione" ha scritto Corti su Instagram a corredo del primo piano sull'occhio operato: "Sembrerebbe andato tutto bene. Al momento non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c'è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene". Dello stesso tenore anche il messaggio di Bianca Atzei: "Il papotto sta bene, la ripresa è un po' lunga ma l'intervento è andato molto bene. Psicologicamente è un po' provato, ma abbiamo una meravigliosa creatura che ci dà forza", ha scritto la neomamma.