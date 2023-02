Paura per Stefano Corti, operato d'urgenza, Bianca Atzei: "Io e Noa siamo con te"

Stefano Corti è stato operato d'urgenza. Grande preoccupazione per il comico e conduttore de Le Iene che, dopo essere dovuto correre al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli ha scoperto di doversi operare d'urgenza. Il compagno di Bianca Atzei, infatti, ha avuto, nella notte di ieri, un distacco della retina dell'occhio destro che l'ha costretto prima a farsi controllare e poi a finire sotto i ferri dall'oggi al domani. Un problema da risolvere immediatamente, che ha spaventato tutti, in primis lui e la sua compagna da pochissimo diventata mamma, Bianca Atzei.

Bianca, che non è potuta stare accanto a Stefano come avrebbe voluto per non lasciare da solo il loro bimbo Noa Alexander, ha voluto, però, esprimere la sua vicinanza al fidanzato dedicandogli parole dolcissime sul suo profilo Instagram: "In bocca al lupo papotto per l'operazione, io e Noa siamo con te e ti amiamo tanto".

Stefano, poi, ha chiarito la sua situazione raccontando ai suoi fan, in un video su Instagram, cosa gli stesse accadendo: "Ho un distacco della retina dell'occhio destro, quindi domani mattina pre-ricovero e poi mi diranno quando sarò operato. Del distaccamento della retina so poco o niente quindi mi informerò e niente, un po' di sfiga".

"Ragazzi mi operano questa mattina - ha poi fatto sapere Stefano -. Per pranzo, tra poco scendo. Mi fermerò qua per una notte e andrà tutto bene dai, mi farò coraggio da solo".

Un momento no dopo la gioia di diventare papà che, però, Stefano, ha affrontato, pur non essendone preparato, con grande coraggio.