Emanuela Folliero ricorda Stefano D’Orazio, suo ex fidanzato: “Un gentleman. Io e sua moglie siamo grandi amiche”

La storia d’amore tra Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio è finita vent’anni fa, ma oggi che il musicista non c’è più, i bei ricordi riaffiorano nella mente e nel cuore della conduttrice più vivi che mai.

Il batterista dei Pooh è scomparso venerdì scorso a causa di complicazioni dovute al coronavirus. Ieri, lunedì 9 novembre, sono stati celebrati i funerali a Roma. “Io sono a Milano, il funerale è stato a Roma. Ho mandato una corona di fiori a nome mio, di mio marito e di mio figlio e oggi alle 15.30 sono andata in chiesa e col pensiero sono stata li con loro e ho detto la mia preghiera personale”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera Emanuela Folliero che ha avuto una grande attenzione nei confronti della moglie del musicista, Tiziana Giardoni, detta Titti, e si è tenuta defilata “per non urtare la sua sensibilità”. Tra le due, una grande amicizia: “È una cara amica e ci siamo piaciute subito quando ci siamo conosciute. Ci siamo scritte in questi giorni, è una donna distrutta. Poi in questo periodo morire da soli è terribile”, ha affermato.

Emanuela Folliero: “L’ultima volta che ho sentito Stefano”

Emanuela Folliero conosceva bene Stefano D’Orazio con cui si sentiva spesso. L’ultima volta nel giorno del suo compleanno, l’11 settembre: “Stava bene. Aveva solo le difese immunitarie un po’ più basse, ma stava bene. Questo maledetto virus quando si insinua in un corpo leggermente fragile, è finita. E dire che lui stava così attento”. Lontano dalla mondanità, D’Orazio era avvezzo spesso a “lockdown personali” quando doveva scrivere: “Nella sua casa di Dalmine aveva una stanza mansardata con i monitor perché faceva lui i montaggi delle canzoni dei Pooh: era capace di entrare lì alle 8 del mattino e uscirne la sera. Non mangiava neanche”, ha confidato Folliero: “Lo stesso di recente mi raccontava sua moglie: quando scriveva i musical andava in clausura”.

Emanuela Folliero descrive Stefano D’Orazio come “un vero gentleman” (“Era la persona più educata e perbene della vita. Ma anche un battutista nato. Non credo di aver mai riso tanto nella mia vita”) e un suo amico, più che un ex fidanzato: “Davvero in fin dei conti la nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato”.

Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio, nessuna gelosia da parte dei rispettivi compagni

Un rapporto, quello tra Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio, così autentico che non ha mai suscitato alcun tipo di gelosia da parte del marito Giuseppe Oricci: “Gelosie? Ma scherza? Impossibile. Mio marito era amicissimo di Stefano e io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi c’era solo affetto e nulla più (…) Abbiamo continuato a frequentarci sia con gli amici di Milano che con quelli di Roma per tutti questi anni, con i nostri rispettivi partner e nei momenti clou delle nostre vite io c’ero per lui e lui per me: al battesimo del mio bambino, al mio matrimonio, poi al suo matrimonio, ai 50 anni dei Pooh”.

Il pensiero più delicato oggi è per Titti: “Io già le volevo bene prima, adesso ancora di più. Questo filo tra noi non si spezzerà mai. Noi abbiamo conosciuto Titti e non era solo la moglie di D’Orazio. Non sarà difficile starle vicina se lei lo vorrà, rispettando il suo dolore immenso. Titti è persona di cuore e sa chi le vuole bene davvero”

Emanuela Folliero e quel regalo di Stefano D’Orazio ritrovato

Emanuela Folliero ha raccontato una coincidenza incredibile avvenuta poco prima di sapere della morte di Stefano D’Orazio da una telefonata di un amico: “Ma la cosa incredibile è stato il giorno prima. Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto “Ad Andrea, tuo Stefano”. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea. Pure mio marito che è un super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo”.