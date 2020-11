È morto il suocero di Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana: “La vita mi ha portato via i miei due grandi amori”

A venti giorni dalla morte del marito Stefano D’Orazio, un altro grave lutto ha sconvolto la vita di Tiziana Giardoni che nelle scorse ore ha perso l’amatissimo papà Mauro.

“E adesso lassù voi due che farete ??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori .. ciao papino mio ... ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”, ha scritto la moglie del batterista dei Pooh sui social a corredo di una foto che ritrae insieme gli uomini più importanti della sua vita. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla donna, ancora comprensibilmente scossa dalla scomparsa dell’adorato marito, malato da qualche tempo e poi colpito dal Covid.

“Per gli amici che hanno piacere di partecipare, il funerale di mio padre Mauro Giardoni avrà luogo domani alle ore 11:00 nella Cattedrale Ss Pietro e Paolo in Frascati Piazza San Pietro”, ha fatto sapere ancora in un altro post.

Morto il suocero di Stefano D’Orazio: il messaggio di Roby Facchinetti

Tra i tantissimi messaggi di condoglianze per Tiziana Giardoni, anche quello toccante di Roby Facchinetti, componente dei Pooh e amico fraterno del marito Stefano D’Orazio.

“Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”, ha scritto in un post dedicato al doloroso lutto.

La storia d’amore tra Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni

L’amore tra Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni è nato nel 2007 a un compleanno. “Aveva iniziato il corteggiamento a modo suo, con allegria. Io non sapevo neppure chi fosse”, ha raccontato Tiziana al Corriere della Sera in un’intervista rilasciata poco dopo la morte del marito: “La mattina dopo il nostro primo incontro, alle 6, già avevo nel telefonino un suo messaggio: dopo che aveva scoperto che anche il suo amico mi aveva chiesto il numero di telefono, temeva di arrivare ‘tardi’. Da quel giorno non ci siamo più lasciati: è una magra consolazione, ma so che Stefano non ha mai amato nessuna come me. E io l’ho ricambiato totalmente”.

I due si sono sposati il 12 settembre 2017, nel giorno del compleanno del musicista, e Barbara D'Urso è stata la loro testimone di nozze.