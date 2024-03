Stefano De Martino, gli auguri a suo padre: la rarissima foto

Stefano De Martino è molto riservato. Sono pochissime le occasioni in cui parla della sua vita, della famiglia, del figlio e anche delle storie d'amore. Il conduttore mai come in questi ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione: dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, si è parlato dei suoi (presunti) tradimenti e anche delle sue nuove fidanzate. De Martino non si è mai sbilanciato e anzi ha preferito dire poco, se non pochissimo.

Oggi, 19 marzo, per la festa del papà ha fatto uno strappo alla regola condividendo con i suoi moltissimi follower una foto del padre mentre è al timone di una barca, con scritto "Auguri papà". Su Enrico De Martino si sa pochissimo, ma qualche anno fa in un'intervista il ballerino rivelò: "Io e mio padre abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo. Riguardo quando mi ha detto per la prima volta ti voglio bene avevo 21 anni ed ero già più alto di lui e anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago ti amo".