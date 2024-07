Stefano De Martino, tutto pronto per il grande salto: ha passato il test per "Affari tuoi"

Dopo una vacanza negli Stati Uniti con il figlio Stefano De Martino si è dovuto mettere subito a lavoro. Nella prossima stagione televisiva sarà molto impegnato anche perché condurrà Affari tuoi, programma ereditato da Amadeus e sul quale la rete fa grande affidamento. Un compito non da poco e per questo motivo ha dovuto superare una 'prova'.

Il test però è stato ampiamente superato e a dirlo è stato proprio De Martino con una foto su Instagram. Il conduttore ha postato una storia in cui si vede uno dei noti pacchi azzurri, vecchio stile perché adesso hanno un altro aspetto, con la ceralacca a sigillare il contenuto. Un modo per dire che i preparativi per la stagione da lui condotta sta scaldando i motori.

Per lui non sarà facile prendere il posto di Amadeus, il conduttore era molto amato e seguito, quindi De Martino dovrà superare uno scoglio non facile anche perché il mare sarà in tempesta. L'abbandono di Ama ha infatti creato non poco subbuglio nella tv di Stato che dovrà puntare su nuovi volti, proprio come De Martino, per non perdere pubblico.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera