"Sei tu una delle amanti di De Martino?". La showgirl risponde e spiega cosa succede dietro le quinte

È passata ormai una settimana da quando Belen Rodriguez ha raccontato in un'intervista di esser finita in una clinica a seguito dei tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. Belen, in particolare, ha parlato di ben dodici amanti che il conduttore avrebbe avuto nel corso di questi mesi, aggiungendo di essersi messa in contatto con qualcuna di loro ma evitando al tempo stesso di fare i loro nomi. E così da domenica scorsa si rincorrono i rumors su presunte fiamme dell'ex ballerino di Amici, da quello di Alessia Marcuzzi, conduttrice più volte accostata a lui, fino ad Antonella Fiordelisi, ex schermidrice ed ex gieffina.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage, spegne sul nascere qualsiasi sospetto Mirea Flavia Stellato, giornalista e creator che con Stefano ha condiviso gli studi del Bar Stella. In quest'ultima trasmissione, condotta proprio da De Martino, Mirea Flavia interpreta il personaggio di suor Aisha dello show di Rai Due. "Non è che per caso lei è una delle dodici...", scherza il giornalista di Fanpage. E lei risponde prontamente: "No, Dio mio, no. Assolutamente, non ne ho proprio idea di tutto questo…con me, Stefano si è sempre comportato da vero signore". Insomma, una smentita a tutti gli effetti, che lascia anzi spazio per un racconto di come si comporta l'ormai chiacchieratissimo Stefano dietro le quinte: "La cosa bella di Stefano De Martino è che non porta nulla di quello che c'è all'esterno", precisa infatti. "Quando a Bar Stella arriva Stefano, arriva davvero l'amico della porta accanto. Un uomo umile, un amico con cui parlare di tutto. Tutto il rumore che c'è fuori, lui non lo porta minimamente nel gruppo di lavoro. Non ho mai visto del divismo in lui, anzi, è una persona molto giocosa".

Insomma, l'unico nome di donna che al momento è stato accostato con più insistenza a quello di Stefano è proprio quello di Alessia Marcuzzi. Un flirt che in passato è stato smentito, seppure gli indizi di una verità sono rimasti. Le voci nascono quando, ai tempi successivi alla pandemia, i rumors parlavano di messaggi compromettenti che Belen avrebbe trovato sul telefono di Stefano. Di lì a poco, non a caso, i due si sarebbero lasciati, per poi tornare insieme successivamente. Anche quest'ultimo capitolo della storia d'amore è stato però segnato da turbolenze e, stando alle parole di Belen, da tradimenti che sono andati avanti sin dal principio di questo ritorno di fiamma. L'ultimo inidizio che porta a Marcuzzi, non necessariamente come amante, ma come donna in passato vicina a De Martino, è arrivato proprio durante l'ultima intervista di Belu a Domenica In. In chiusura di una clip sull'Isola dei Famosi, la showgirl ha infatti dichiarato: "Simona Ventura era davvero l'Isola". Una frase che sembra una chiara frecciata alle edizioni del programma condotte successivamente da Marcuzzi. Dal canto suo, al momento De Martino mantiene massimo riserbo sulla situazione.