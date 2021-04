Stefano De Martino e Andrea Delogu, colpo di scena: è scoppiata l'intesa. Il retroscena

Sono belli, famosi e... single. E' per questo che tanti sperano che il feeling speciale scoppiato tra Stefano De Martino, 31 anni, e Andrea, Delogu, 38, si trasformi presto in qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora però la notizia riguarda solo un affiatamento molto particolare, in cui i più maliziosi già intravedono la possibilità di nuovi sviluppi.

Il retroscena su Stefano De Martino e Andrea Delogu

Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare sia nata una nuova, chiacchieratissima amicizia, spiega il magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana. I due sarebbero infatti assai affiatati e, dicono i soliti beninformati, hanno un grande feeling. Questa intesa avrà una evoluzione? Chi vivrà vedrà.

Non è chiaro quando e dove si avvenuta la conoscenza, ma è ipotizzabile che tutto sia nato nei corridoi Rai: entrambi, infatti, sono volti della seconda rete. Lei è stata protagonista di varie trasmissioni di successo, da 'Indietro Tutta! 30 e lode' a 'Guarda..stupisci'; lui, invece, è padrone di casa di 'Stasera Tutto è possibile', show d'intrattenimento che ha ereditato dalle mani di Amadeus. E, mentre la carriera per entrambi prosegue a gonfie vele, c'è chi spera (anche) in una svolta d'amore.

Stefano, Andrea e quegli amori finiti di recente

Certo è che, se son rose e se fioriranno, per entrambi si tratterebbe di un nuovo inizio in campo sentimentale. Lui è ufficialmente single da quando, nel corso del primo lockdown, ha detto addio all'ex moglie Belen Rodriguez (oggi incinta di un altro, ovvero Antonino Spinalbese, ex hair stylist conosciuto in estate). Lei, invece, ha chiuso il matrimonio con lo storico partner, l'attore Francesco Montanari: i rumors sulla separazione si rincorrono ormai da settimane senza alcuna smentita da parte dei diretti interessati.