Stefano De Martino mostra un anello al posto della fede: i fan chiedono, lui spiega il significato

Mentre i social dibattono sull'effettiva rottura tra Stefano e Belen e le ipotesi sui motivi del presunto addio circolano senza conferme, loro, il conduttore e la showgirl, proseguono le rispettive vacanze senza commentare le voci che spesso li chiamano come protagonisti del gossip estivo, concedendo ai follower foto e video di soggiorni al mare o in montagna. Negli scatti social ogni particolare è buono per cercare indizi che accertino o smentiscano la crisi in atto e nell'ultimo contenuto pubblicato dall'ex ballerino ce n'è uno che pare essere stato messo in evidenza appositamente per destare una certa curiosità.

Più che il dessert nel piatto di De Martino, infatti, ad attirare lo sguardo sull'ultima foto è un vistoso anello d'oro posto all'anulare sinistro al posto della fede nuziale. Molti hanno iniziato chiedere spiegazioni sul prezioso dettaglio e così lui, lungi dal fare riferimenti alla moglie e al simbolo del loro matrimonio, a chi gli ha chiesto se l'anello fosse del padre ha risposto "di mio nonno", appuntando un cuore simbolo dell'enorme affetto verso il caro parente a cui era legatissimo. Un significato affettivo di grande valore, dunque, forse dimostrazione dell'importanza dei legami famigliari in un momento delicato della sua vita sentimentale. Della fede nuziale con Belen ne aveva parlato qualche mese fa, quando ancora non si parlava di crisi: "Tolta, imboscata da qualche parte, forse persa" aveva raccontato, ammettendo anche di averla ricomprata diverse volte: "Questa è l'ultima. Giuro", era stata la promessa, magari adesso riposta in un cassetto.