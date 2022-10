Stefano De Martino fa da baby sitter a Luna Marì mentre Belen è impegnata

La relazione tra Belen e Stefano De Martino procede a gonfie vele. L’ex ballerino ha stabilito anche un ottimo rapporto anche con la figlia della showgirl, Luna Marì, tanto che l’argentina gli affida la piccola mentre è impegnata con lavoro.

Belen imprenditrice

Belen è volata con il suo team in Toscana per per filmare lo shooting pubblicitario del suo nuovo marchio di moda “Mar De Margaritas”. Oltre agli impegni televisivi Belen è ormai anche un’imprenditrice. Dopo aver fondato con la sorella Cecilia la linea di costumi "Mefui" e il brand di abbigliamento casual “Hinnominate”, l’argentina ora è pronta a lanciare “Mar De Margaritas”. Si tratta di una line adi abiti dall’allure femminili con stampe floreali, dal sapore decisamente bucolico. Quale miglior location per gli scatti se non la campagna toscana?

La Rodriguez con un gruppo di fotografi, make up artist, hair stylist e modelle si è recata in uno splendido casale intorno a Firenze dove è stato organizzato lo shooting fotografico. La presentatrice ha condiviso alcuni momenti dal dietro le quinte, dal trucco ed il parrucco, ad alcuni dettagli dei vestiti. Presenti nella spedizione anche i genitori di Belen, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez.

Stefano Baby Sitter

Con chi sono dunque rimasti i due figli dell’argentina se i famigliari erano con lei? Belen nelle Instagram stories ha risposto anche a questo quesito, come fa notare l'esperta di gossip Deianira Marzano. Santiago, 9 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino e Luna Marì, 1 anno, nata dalla relazione con Antonino Spinalbanese sono state affidati proprio alle cure del conduttore partenopeo.

La Rodriguez in un’Instagram story mostra di essere in video chiamata con la secondogenita Luna. La piccola appare seduta sul divano nero di un’abitazione che sembra essere decisamente quella di De Martino. Insomma, Belen ha deciso di lasciare la bambina a Stefano, che già si dimostra un ottimo papà per Santiago. Del resto l’ex volto di Amici ha ammesso di avere uno splendido rapporto con Luna, per cui dice di sentirsi come uno zio. Il napoletano svolge quindi la funzione di papà bis per la piccola, con il benestare della Rodriguez, mentre Antino Spinalbese è impegnato nella Casa del Gf Vip.