Stefano De Martino cambia look: eccolo coi baffi in versione gentlemen (FOTO)

Stefano De Martino è cresciuto. Dopo il debutto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, quando era ancora un ragazzino, oggi è un vero e proprio showman, capace di sperimentarsi nelle vesti di ballerino e conduttore. Un salto di livello oggi visibile anche nel look, che non lo vede più adolescente sbarbatello ma munito di elegantissimi baffi.

E' lui stesso a sfoggiare con orgoglio il nuovo look in versione gentlemen. Lo fa tra le Instagram Stories, dove si immortala in un video a beneficio dei follower e scoppia in una fragorosa risata. Prima con mascherina, poi senza, il nuovo Stefano De Martino è in stile moustache.

Per De Martino è un momento professionale di transizione. Dopo il successo di Made in Sud, l'artista napoletano è in attesa di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Intanto, il versante sentimentale non sembra avere nuovi sviluppi: dopo l'addio a Belen Rodriguez, sono tanti i flirt che gli sono stati affibiati negli ultimi mesi, ma tutte le indiscrezioni sono state rimandate al mittente. Ufficialmente single, ha come unico amore il figlio Santiago, avuto dall'ex moglie.