Stefano De Martino show, balla al matrimonio di un'amica: il video privato

Stefano De Martino ha dato spettacolo al matrimonio di Francesca La Marca, amica e ballerina televisiva che ha sposato il compagno Paolo Zappolini. L'evento è stato documentato, ovviamente, anche sui social. Tra i tanti video ne è stato pubblicato uno che mostra un divertentissimo Stefano De Martino.

L'amato conduttore partenopeo è stato immortalato mentre intona ‘Dubbi non ho’ di Pino Daniele, per poi lanciarsi in pista e scatenarsi con gli sposi. Le immagini, come detto, sono diventate subito virali e tanti sono stati i commenti carichi di complimenti per Stefano.