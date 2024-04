Stefano De Martino padrino emozionato al battesimo del nipote: le foto inedite

Un fine settimana trascorso in famiglia quello appena passato e che Stefano De Martino ha vissuto tra il mare di Napoli e la tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, dove si è svolto il battesimo di suo nipote.

Adelaide, la sorella minore di Stefano, è diventata mamma per la prima volta a novembre 2023. Una gioia incontenibile condivisa con il compagno Diego Di Domenico. Stefano era il padrino di Mattia e negli scatti pubblicati da Chi possiamo vedere il presentatore particolarmente felice ed emozionato. In chiesa ha fatto fare vola vola al piccolo e non poteva mancare una foto di fronte alla torta con i genitori di Mattia e il bimbo.