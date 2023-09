Stefano De Martino: "L'ennesima chiusura con Belen? Ci fai l'abitudine. Ho fatto un figlio a 23 anni, ci vuole coraggio"

Stefano De Martino, solitamente molto riservato, parla per la prima volta senza filtri del suo rapporto con le donne e, in particolare, della relazione con Belen Rodriguez, terminata a inizio anno dopo innumerevoli tira e molla e un figlio (Santiago, dieci anni, ndr). "Se le donne sono il mio punto debole? Dire di sì significherebbe essere schiavo dei miei impulsi. Mi piacciono ma non ne faccio una malattia", confida il conduttore a Francesca Fagnani, che lo ha voluto come ospite nella prima puntata di Belve, su Rai Due.

La chiusura con Belen è stata traumatica o se l'aspettava? "Quale?", ironizza Stefano in risposta alla domanda della giornalista, proprio per sottolineare la turbolenza del rapporto. "L'ultima". "Non ci sono chiusure felici", risponde lui. "Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre, ma ci si fa l'abitudine. Nel mio caso ci si fa il callo...". L'amore è sboccato ad Amici, dove lui era ballerino e lei la showgirl più nota della tv italiana. Un tempo lei era la più famosa, oggi entrambi hanno la stessa popolarità. Anche questo ha pesato nella rottura? "Ci sono cose che pesano di più, il carattere e le affinità. Questa era una delle cose. Non è facile per una persona ambiziosa come me diventare il marito di qualcun'altro, ma è stato un motore. Ci sono persone che mi hanno dato possibilità sul lavoro perché pensavano che quella mediaticità portasse qualcosa, ma poi ho capito che il nostro lavoro è molto democratico: è il pubblico che ti sceglie". Insomma, l'amore è finito per altre ragioni, seppure le carriere dei due hanno preso strade diverse. Certo è che una storia d'amore vissuta in una dimensione costantemente pubblica si vive "male, male, male", assicura oggi lui.

Belen in più occasioni ha sottolineato la tendenza di Stefano al tradimento. Oggi finalmente lui rompe il silenzio. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo, ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti. Non ho mai avuto amanti, non capisco gli uomini che hanno amanti: deve essere una fatica immane. Se sono un traditore? Un traditore è uno che lo fa sistematicamente, ma mi è capitato di tradire, soprattutto alla fine dei rapporti, quando le cose non andavano più". Al momento non rivela se le carte del divorzio sono partite.

Dieci anni fa la nascita di Santiago. "La belvata della mia vita? Un figlio a 23 anni, perché ci vuole una buona dose di coraggio, anche di incoscienza, ma ha ripagato". Stefano spiega di cercare di essere un padre "simile a quello che ho avuto", perché "prima tendevo a essere amico, oggi invece ho capito che l'amicizia è fatta per gli amici, mentre essere padri è essere padri". Si augura che da lui prenda l'entusiasmo. "Lo sguardo di mio figlio è la cosa che più mi commuove, soprattutto quando lo rimprovero: quel suo sguardo mi accompagna per giorni".