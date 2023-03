Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen: la foto che spiega tutto

Sono stati giorni in cui si è parlato molto della possibile crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Assenze di foto e momenti condivisi sui social hanno fatto pensare che tra i due ci fosse qualcosa che non andava, una nuova rottura dopo gli anni passati distanti, ma soprattutto dopo che si erano ritrovati.

Un amore vissuto per i primi mesi in silenzio e che con il passare delle settimane è diventato, di nuovo, di dominio pubblico tra foto, vacanze e momenti quotidiani. A mettere un punto a queste voci è stato Stefano De Martino che nelle sue storie Instagram ha postato una foto di Belen affacciata ad una grande finestra con sullo sfondo il lago di Como.

Stefano e Belen hanno trascorso un fine settimana con la famiglia Rodriguez in occasione del compleanno di Veronica Cozzani, la mamma dei Rodriguez. C'erano tutti Luna Marì, Santiago, Cecilia, Ignazio Moser, Debora Togni e Jeremias, alla festa del 4 marzo in un video condiviso da Belen erano presenti tutti i componenti della famiglia, tranne Stefano e quindi per molti era scontato che lui non ci fosse. La foto però è la dimostrazione che invece c'era e che non c'è nessuna crisi.