Mara Venier punzecchia De Martino su Belen, lui cede: "Sono molto felice"

Tutti i nodi vengono al pettine, soprattutto se a spazzolare è Mara Venier. La conduttrice non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione di punzecchiare Stefano De Martino - ospite oggi a Domenica In - sul suo rapporto con Belen Rodriguez. Negli ultimi mesi i due sono stati beccati insieme in diverse occasioni, anche intime (lei a casa di lui e viceversa), ma non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al loro presunto ritorno di fiamma.

Parlando del figlio Santiago, Mara Venier ha chiesto al conduttore di Stasera tutto è possibile se stesse con la mamma in quel momento. "Penso di sì" ha risposto, poi la conduttrice ha incalzato: "Non voglio essere invadente e chiederti cose che sono solo tue e della persona che c'è dall'altra parte, ma vorrei sapere che momento è questo". "Le sale d'aspetto del dentista sono piene di quei giornali. Basta non andare dal dentista" ha scherzato Stefano, che poi si è fatto serio: "Sono molto felice e sereno. Molto contento". Non è servito aggiungere altro per confermare il riavvicinamento con l'ex moglie e sul desiderio di avere un altro figlio, oggi che Santiago ha 9 anni, De Martino ha detto: "Quando è nato Santiago avevo 23 anni e quello slancio di incoscienza che in certi casi serve. Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte, ma credo sia naturale, mi dispiacerebbe quasi. Mi dispiacerebbe per lui. Però magari sì, tanto sono partito talmente presto che ce ne ho di tempo".

Il rapporto con Santiago

Nell'intervista Stefano De Martino ha parlato della sua carriera, del rapporto speciale con il nonno, della sua famiglia e dell'amore per il figlio. "Quando diventi padre, almeno a me è successo così, capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto a volte poco si ricambia quell'amore" ha detto commosso, e ha concluso: "E' una cosa inspiegabile".