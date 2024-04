Stefano De Martino e Belen più vicini: il pranzo riparatore e il legame speciale con Luna Marì. Le foto

Il 30 giugno si sposerà Cecilia Rodriguez e Belen sembrerebbe aver iniziato a guardarsi intorno per cercare di capire se avrà, o meno, un più uno alle nozze della sorella. Nel mentre però è riuscita ad appianare i rancori con i suoi ex e in particolare con Stefano De Martino. Come ci è riuscita? In parte è merito della sua memoria. A Stasera c'è Cattelan aveva rivelato di non ricordare sempre tutto: "Io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo delle cose, mi dimentico".

E sempre da Cattelan era anche tornata a parlare delle corna di De Martino. La sua vita dieci anni fa se la immaginava proprio come quella che sta vivendo adesso, solo "con meno corna". A questa battuta poi Stefano ha replicato, sempre in modo velato come di consueto, ricondividendo su Instagram un filmato in cui lui parla dei divorzi e di quanto siano "presuntuose" le coppie che decidono di convolare a nozze nel 2024 pensando di poter rientrare nel 13% di quelli che rimangono insieme (l'altro 87% invece ricorre a separazione/divorzio).

Il pranzo per chiarirsi

In occasione del compleanno di Santiago i due hanno deciso di dare una dimostrazione importante al figlio: al party organizzato per lui erano entrambi presenti. Basta discussioni, basta frecciate social. Solo, e per sempre, amore. Immancabile la presenza della sorellina di Santiago, Luna Marì. E con lei Stefano è stato più affettuoso che mai, come se il tempo si fosse fermato a quando lui e Belen erano ancora una coppia, lo scorso anno, e lui quando tornava a casa tornava anche dalla piccola. Per lei, proprio come dichiarò due anni fa, sarà sempre uno zio.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi vediamo il presentatore giocare e tenere il braccio la bimba. Un quadretto familiare che non può non commuovere, non tanto per ciò che mostra, ma per quello che rappresenta ovvero la vittoria dell'amore per i figli sulla rabbia, e magari l'odio, che due ex possono provare l'uno per l'altra e viceversa. I due, secondo il magazine, sarebbero anche andati a pranzo fuori "forse per chiarirsi", ma sicuramente non per parlare di nuovi capitoli della loro relazione. Quel libro ormai è chiuso.

Questo per Rodriguez è un momento d'oro: si sta focalizzando sulle sue aziende, di costumi e abbigliamento, sul tornare piano piano in televisione e soprattutto sul riallacciare rapporti che per troppo tempo aveva messo in pausa (numerosi sono i fine settimana trascorsi con amici e amiche). De Martino invece sta diventando sempre più un volto importante per la Rai e chissà se l'abbandono di Amadeus potrà in qualche modo favorirlo.